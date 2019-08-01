Рогозин рассказал Путину о полёте робота "Фёдора" в космос
1 августа 2019 23:37
94
— У нас большие всегда есть риски в космосе в работе экипажа, особенно при выходе на внешний борт станции. На сегодняшний момент мы разработали в режиме копирования фактически аватары. Впервые в мире мы запускаем 22 августа эту машину. Этот аппарат будет работать в режиме полного копирования действий космонавта: сначала со станции, потом можно будет управлять им непосредственно из Центра управления полётами. Но в будущем мы планируем, что эта машина будет обеспечивать для нас и покорение дальнего космоса, — рассказал Дмитрий Рогозин.
Как добавил руководитель госкорпорации, робот был сделан по заказу Фонда перспективных исследований. Работы над ним велись ещё с 2012 года.
Фото © Пресс-служба Кремля/life.ru
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
1 августа 2019 23:37
Как отметил глава "Роскосмоса", робот будет отправлен на МКС для помощи экипажу станции. Социум
93
1 августа 2019 20:43
Волжские деликатесы и концерт на гастрономическом фестивале «Рыба-Раки»! Социум
134
1 августа 2019 19:15
37 муниципалитетов принимают активное участие в организации творческих программ, охват участников в целом по региону за два летних месяца составил более 37 тысяч... Социум
214
Здравоохранение
1 августа 2019 18:53
Новые технологии помогут уйти из зоны риска инфаркта и инсульта. Здравоохранение
164
1 августа 2019 17:54
Во время реабилитации человек видит себя от первого лица в вертикальном положении. Он самостоятельно "ходит" по открытому пространству, слышит и ощущает... Здравоохранение
181
31 июля 2019 16:31
Участники встречи выразили заинтересованность в дальнейшем улучшении качества жизни ребят, живущих в ДДИ, а также подготовили рекомендации по этому вопросу. Здравоохранение
414
Новости медицины
18 апреля 2019 10:04Медицинская справка, форма №026/У-2000
Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
14122
10 апреля 2019 19:32Донорство спермы - услуги Репробанка
Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
14136
1 апреля 2019 19:28Медтехника ВИПС-МЕД - качественно и надежно
Востребована и популярна медтехника ВИПС-МЕД, На сайте https://www.vipsmed.ru/ вы сможете ознакомиться с медицинской техникой и оборудованием по мировым... Новости медицины
14284
Туризм
30 июля 2019 10:42
Максимальная сумма, которую среднестатистический россиянин может потратить на неделю отпуска, сегодня составляет чуть более 24,5 тыс. руб. Туризм
235
26 июля 2019 12:11
Это обусловлено большим количеством дачных массивов и коттеджных поселков, а также летними мероприятиями. Туризм
402
24 июля 2019 13:33
Активнее всего горожане интересовались покупкой чемоданов в июне. Туризм
323
Образование
31 июля 2019 13:19
Стартовала международная летняя школа “Русский язык и культура” Образование
479
29 июля 2019 16:31
Ученый с мировым именем расскажет об энергетике перспективных материалов. Образование
357
27 июля 2019 14:38
За которые людям должно быть стыдно. Образование
693
Культура
1 августа 2019 18:08
Культура
223
1 августа 2019 13:49
На ярмарке гости филармонии смогут лично побеседовать с кураторами абонементов, специалистами, артистами. Культура
263
1 августа 2019 13:09
На него не нашлось средств. Культура
221
Мир домашних животных
7 мая 2019 17:31
Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
14883
Мода
12 марта 2019 11:49Толстовки с принтами, логотипами и атрибутикой
Для того чтобы сделать образ стильным и уникальным, самое время выбрать оригинальные толстовки на заказ. Мода
14384
19 января 2019 17:32
Для того чтобы демонстрировать одежду в магазине или бутике, незаменимым атрибутом является манекен. Этот вид торгового оборудования весьма востребован. Мода
1096
5 декабря 2018 20:08
Мех норки уже на протяжении длительного времени пользуется спросом. Мода
1568
Видео
31 июля 2019 10:50
Он не получил при падении никаких травм. В мире
298
25 июля 2019 11:18
Он объединяет активных людей региона. Социум
511
25 июля 2019 10:47
.Рыбак снял на видео последствия произошедшего Экология
391
22 июля 2019 10:40
Момент ДТП попал на видео одного из зрителей соревнования. Происшествия
527
19 июля 2019 13:36
Все сумели покинуть лайнер через аварийные выходы по надувным трапам. Происшествия
467
17 июля 2019 11:57
Точной информации, почему в реке погибла рыба, нет. Экология
360
Фоторепортажи
28 июля 2019 12:48
Мероприятие расположилось в ТЦ Амбар. Культура
442
27 июля 2019 15:05
Он проходит сегодня с утра до вечера на ул. Куйбышева. Социум
767
17 июня 2019 23:00
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта. Спорт в регионе
798
13 июня 2019 09:00
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева. Социум
698
9 июня 2019 11:17
Он состоялся в парке им. Ю.А. Гагарина. Социум
910
9 июня 2019 09:51
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото Для гостей работают более 30 площадок. Социум
911
Мероприятия