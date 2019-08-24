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Новости /  Общество /  Социум  

Родные Мамонова рассказали о его состоянии

24 августа 2019 22:56
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Сейчас актёр и музыкант находится в реанимации в стабильно тяжёлом состоянии после госпитализации с инфарктом.
Состояние актёра, музыканта и поэта Петра Мамонова стабилизировалось, но он продолжает находиться в реанимации после инфаркта, передает life.ru. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его родственников.

— Состояние Петра Мамонова стабилизировалось, но он всё ещё в кардиореанимации, — рассказал собеседник агентства.

Сегодня музыканта госпитализировали в очень тяжёлом состоянии после инфаркта. В связи с этим были отменены все его ближайшие концерты. 



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Комментарии



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