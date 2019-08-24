Родные Мамонова рассказали о его состоянии

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— Состояние Петра Мамонова стабилизировалось, но он всё ещё в кардиореанимации, — рассказал собеседник агентства.Сегодня музыканта госпитализировали в очень тяжёлом состоянии после инфаркта. В связи с этим были отменены все его ближайшие концерты.Фото: соцсети