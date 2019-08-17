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Новости /  Общество /  Социум  

Робот "Фёдор" "доставит" на МКС тульские пряники

17 августа 2019 22:12
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Полёт на Международную космическую станцию состоится утром 22 августа. Он пройдёт без экипажа.
Госкомиссия приняла решение о начале лётных испытаний корабля "Союз МС", который 22 августа должен доставить груз на МКС. 19 августа ракету-носитель выведут на стартовый комплекс, передает life.ru. Об этом сообщил генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

На борт "Союза МС" уже перенесли антропоморфного робота-спасателя "Фёдора" (Skybot F-850). На своей странице в "Твиттере" он рассказал, что на корабль загрузили коробку с тульскими пряниками.

— Хорошо, что не пирожки. Иначе пришлось бы на шлем натягивать красную шапочку, — поделился (шутка) андроид .

Полёт на МКС состоится утром 22 августа. Он пройдёт без экипажа. На борту "Союза МС" будут находиться робот "Фёдор" и грузы для станции. Стыковка с МКС запланирована на 24 августа.

Фёдор (FEDOR — Final Experimental Demonstration Object Research. — Прим. Лайфа) — антропоморфный робот-спасатель. В преддверии полёта на МКС он получил новое имя — Skybot F-850. 
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Комментарии



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