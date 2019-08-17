Робот "Фёдор" "доставит" на МКС тульские пряники
17 августа 2019 22:12
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На борт "Союза МС" уже перенесли антропоморфного робота-спасателя "Фёдора" (Skybot F-850). На своей странице в "Твиттере" он рассказал, что на корабль загрузили коробку с тульскими пряниками.
— Хорошо, что не пирожки. Иначе пришлось бы на шлем натягивать красную шапочку, — поделился (шутка) андроид .
Полёт на МКС состоится утром 22 августа. Он пройдёт без экипажа. На борту "Союза МС" будут находиться робот "Фёдор" и грузы для станции. Стыковка с МКС запланирована на 24 августа.
Фёдор (FEDOR — Final Experimental Demonstration Object Research. — Прим. Лайфа) — антропоморфный робот-спасатель. В преддверии полёта на МКС он получил новое имя — Skybot F-850.
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