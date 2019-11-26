Рисунок юного жителя Самарской области станет новогодней открыткой

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Музей Победы, Почта России и Благотворительный фонд Оксаны Федоровой «Спешите делать добро!» подвели итоги всероссийского детского конкурса «Нарисуй Елку Победы». Творческое состязание проводилось с 10 октября по 10 ноября. Свои работы прислали почти 1300 юных художников от 7 до 17 лет из 60 регионов России, а также Испании, Италии, Канады, Республики Беларусь, Украины, Турции, Франции, Швеции.Рисунки 10 победителей используют для создания коллекционной серии новогодних открыток, которую выпустит Почта России. Также лауреаты станут участниками новогоднего исторического квеста «Елка Победы».Среди победителей — работа юного жителя Самарской области. 12-летний Динар Вергазов из Сызрани стал победителем в специальной номинации от Благотворительного фонда Оксаны Федоровой «Спешите делать добро!» «Связь поколений».«Конец войны, люди, уставшие от потерь, надеются на то, что увидят своих близких и что с ними все будет хорошо на фронте. В каждой семье загадывают желание: «Дай Бог, чтобы он выжил и вернулся домой». Я изобразил написание письма жены мужу накануне Нового года. Женщина отвечает на фронтовое письмо мужа и вкладывает новогоднее фото с дочерью в послание солдату. Письма — это единственное, что связывало людей того времени и дарило надежду», — написал о своей работе Динар.«Его работа была признана самой лаконичной и глубокомысленной», — подчеркнул член жюри, скульптор, график и живописец, член Союза художников России Василий Селиванов. Жюри конкурса, в которое входили профессиональные художники, оценивало мастерство исполнения, оригинальность сюжета, соответствие исторической эпохе и теме конкурса.«Очень важно, чтобы даже в радостные и волшебные предновогодние дни дети не забывали тех, кто ценой своей жизни спас мир от нацизма, вспоминали о родных, которые в годы Великой Отечественной защищали Родину и трудились в тылу. Творческое состязание побудило ребят накануне Года памяти и славы расспросить своих бабушек и дедушек, поговорить с другими родственниками, послушать их рассказы. Эти рисунки, созданные на основе семейных историй, имеют особую ценность. Я очень рад, что в этом году конкурс вышел на международный уровень, а количество участников – утроилось. Это значит, что мы вовлекаем в изучение Великой Отечественной войны все больше школьников, пробуждаем их интерес к истории своей семьи и страны», — отметил директор Музея Победы Александр Школьник.Награждение победителей и лауреатов конкурса состоится 14 декабря в 12.00 в Музее Победы.Фото из открытых источников