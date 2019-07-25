Режим ЧС в Амурской области: из-за наводнений эвакуируют население, затоплен заповедник
25 июля 2019 17:48
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В Приамурье зарегистрировано подтопление 112 жилых домов и 997 приусадебных участков в 8 населенных пунктах, повреждение 45 участков автодорог на территории 15 районов протяженностью 156 километров. Наиболее острая ситуация была на территории села Ивановка Зейского района, где в результате подъема уровня воды в реке Уркан до отметок, превышающих опасное явление, была проведена эвакуация 70 человек, в том числе 34 детей. В настоящее время на территории этого населенного пункта наблюдается спад воды.
Согласно прогнозам, в зону подтопления попадают 5 муниципальных образований: Селемджинский, Мазановский, Свободненский, Серышевский, Благовещенский районы, всего 21 населенный пункт.
25 июля самая сложная ситуация складывается в Норске Селемджинского района. На месте работают спасатели, для эвакуации граждан задействованы вертолеты.
Жителей Норска эвакуируют в поселок Февральск. В местной школе работает эвакуационный пункт. Также развернуты пункты временного размещения населения в больнице, спортивном комплексе и на базе отдыха ООО "Транзит". Решены вопросы обеспечения эвакуированных людей горячим питанием, питьевой водой, предметами первой необходимости.
По данным на 18:00 часов, из Норска в Февральск эвакуированы 119 человек, из них 53 ребенка. Эвакуация продолжается, информирует областное ГУ МЧС.
Также в Селемджинском районе из-за разлившихся после дождей рек оказался под водой Норский заповедник. Большая вода прибывала стремительно, пришлось эвакуировать людей. Вода поднялась под самую крышу построек, Рассказал ИА "Амур.инфо" директор ФГБУ "Государственный природный заповедник Норский" Тимофей Мудрак.
"У нас материалы всплыли, и на этих плотиках было очень много мышей, ящериц, пауков, все вели себя спокойно. В 2013 году, когда топило заповедник и когда проводили учет осенний, во время миграции молодь косули вообще не переплывала - вся потонула. Переплывали только взрослые особи. И в этот раз 100 %, наверное, повторится ситуация - молодь наверняка погибла, потому что у нас мари, возвышенности нет. Представляете: резко поднялась вода, валом прошла по заповеднику, и на сопках, какие есть, кто-то успел из хищников и крупных копытных найти себе убежище. Но копытным тоже небезопасно, если к хищникам попали. У медведей еще гон заканчивается, сейчас будут их гонять по сопкам", - объяснил Тимофей Мудрак.
Фото: ГУ МЧС Амурской области
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