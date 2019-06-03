Рекордный заплыв в Керченском проливе. Самарский пловец Николай Картаев приплыл первым

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Дистанция длиной 5,5 км была проложена между Крымским мостом и Керченской паромной переправой. Пловцы стартовали в 9.30 с косы Чушка. За каждой группой из шести участников были закреплены по два каяка в индивидуальное сопровождение. Кроме того, с лодок и катеров за безопасностью спортсменов наблюдали организаторы и МЧС, передавая группам информацию о течении, проплывающих судах, направлении движения.Погодные условия были лучше по сравнению с прошлым годом, почти без волн, с ощутимым, но преодолимым течением. Самым сложным отрезком стал фарватер - порядка 1 км участникам пришлось плыть без остановок в максимальном темпе. По итогам заплыва: 50 участников подали заявки на участие, однако на старт вышли 42 спортсмена. Абсолютно все пловцы финишировали успешно.стал лидером этой дистанции за 1 час и 15 минут. Не удивительно, почему именно он стал организатором первого в истории заплыва на 181 км в Самаре.Среди участников — 62-летняя спортсменка из Лондона Briony Fane (Брайони Фейн). Она приехала в Россию, чтобы совершить автомобильное путешествие от Москвы до Крыма и переплыть Керченский пролив.«Я плаваю последние 15 лет. Год назад я решила принять участие в плавательных соревнованиях на открытой воде в России. Мы с моей русской подругой сошлись на том, что это будет заплыв через Керченский пролив — захватывающий челлендж, единственный в своем роде не только в России, но и в мире! Это были лучшие плавательные соревнования за всю мою жизнь! Красивая и символичная дистанция, отличная организация и замечательные люди — это сделало мое путешествие незабываемым», — рассказала Брайони. Спортсменка добавила, что приедет в Россию в этом году ещё раз, чтобы переплыть Волгу на самом массовом заплыве страны X-WATERS Volga.Отметим, что заплыв X-WATERS Kerch Strait открыл российский сезон международной плавательной серии X-WATERS. В 2019 году соревнования также проходят в Черногории, на Селигере, на Южном Урале, на Байкале, в Нижнем Новгороде через Волгу, в Санкт-Петербурге, в Самаре, в Перми, в Териберке, на Севане, в Австрии и на Мальте. Проект ставит перед собой цель вдохновлять людей на амбициозные спортивные цели, объединять российских и зарубежных любителей плавания, развивать спортивный туризм и привлекать общественность к проблеме загрязнения берегов водоемов, передает x-waters.com.Фото: x-waters.com