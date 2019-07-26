Рейтинговое голосование по отбору территорий для благоустройства: для граждан, не имеющих выхода в интернет, организованы специальные пункты
26 июля 2019 17:51
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С 9-00 часов 31 июля 2019 года по 17-00 часов 4 августа 2019 года в Самаре будет проходить электронное рейтинговое голосование по определению первоочередных общественных территорий для благоустройства в следующем году в рамках национального проекта «Жильё и городская среда» и программы «Формирование комфортной городской среды».
Голосование будет проводиться в электронной форме (заочная форма голосования) в сети «Интернет» на официальном сайте Администрации городского округа Самара.
Там же можно ознакомиться с дизайн-проектами 20-ти территорий, которые претендуют на благоустройство: https://samadm.ru/city_life/national-priority-projects/the-program-comfortable-urban-environment-list/
Для тех, кто не имеет возможности самостоятельно принять участие в электронном голосовании, будут организованы пункты с выходом в Интернет по следующим адресам.
АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ пунктов с выходом в интернет на период с 31 июля по 4 августа , здесь. Время работы с 9.00 по 17.00 обед с 12.00 по 13.00 часов, передает пресс-служба горадминистрации.
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