Рейды показали, что большинство самарцев соблюдают масочный режим в транспорте 

158

Сотрудниками департамента транспорта Администрации г. о. Самара совместно с полицией и представителями народной дружины ежедневно проводятся рейды во всех видах общественного транспорта. Пассажиров автобусов, трамваев, троллейбусов, метро проверяют на соблюдение санитарных мер – ношение масок. Организациями–перевозчиками также ведется работа по выявлению нарушителей.

С октября усилены меры по соблюдению необходимых санитарных правил ввиду ухудшения эпидемиологической обстановки в городе, главное из которых, ношение маски в общественных местах. Более 2 месяцев работа по выявлению нарушителей в общественном транспорте ведется в усиленном режиме.

«Когда эта работа только начиналась, многие жители не хотели эти требования выполнять. Кто-то ссылался на незнание, кто-то просто не хотел носить маску, но за время проведения наших выездных мероприятий ситуация кардинально поменялась. Сейчас требования все-таки подавляющим большинством пассажиров выполняются, - рассказал заместитель руководителя департамента транспорта Администрации г.о. Самара Юрий Тапилин. – Конечно, в каждом из рейдов мы находим одного–двух нарушителей, но, как правило, оказывается, что маска у них есть. И они ее надевают, когда мы просим. И только единицы принципиально отказываются использовать средства защиты».

На выявленных в ходе контрольных мероприятий нарушителей составляется протокол административного правонарушения. Штраф за невыполнение требований о соблюдении санитарных правил составляет до 30 тысяч рублей.

За два месяца проведения рейдов выписано 105 штрафов. Суды в установленном порядке приступили к рассмотрению первых протоколов на нарушителей, по ним выносятся решения.

Кроме того, с начала осени в наземном общественном транспорте из-за отсутствия маски не смогли проехать почти 900 человек. По той же причине самарским метрополитеном не смогли воспользоваться больше восьми тысяч пассажиров, сообщает горадминистрация.

Проверяется в ходе рейдов и соблюдение санитарной безопасности самими работниками транспортных предприятий. Среди кондукторов и водителей проводятся инструктажи и разъяснительная работа.

Так, если в ходе рейса выявляется пассажир без маски, машина останавливается и не следует дальше пока нарушитель не покинет салон, либо воспользуется маской. При отказе выполнить требование вызывается полиция. Правила соблюдения санитарной безопасности касаются и самих работников общественного транспорта.

«У нас работает «горячая линия». Телефоны размещены в салонах общественного транспорта, по ним можно обратиться, если сам кондуктор либо водитель не соблюдают масочный режим, либо в салоне пассажиры без масок. Оперативно принимаем меры, связываемся с кондуктором. Либо направляем контрольно-ревизионную службу на тот либо иной автобус, чтоб составить акт», - разъяснила пресс-секретарь ООО «СамараАвтоГаз» Анна Замыцкая.

Большое внимание организациями–перевозчиками уделяется также

дезинфекции подвижного состава. Ежедневно мобильные бригады обрабатывают все поверхности - двери, поручни, сидения и терминалы - специальной жидкостью одобренной Роспотребнадзором.

Работа по выявлению нарушителей масочного режима продолжается. Пока эпидемиологическая обстановка не позволяет изменить ее формат. Администрация города призывает горожан, особенно самарцев старше 65 лет, по возможности не покидать свои квартиры, а также без крайней необходимости не посещать места скопления людей.