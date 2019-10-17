Регоператор Самарской области предложил гражданам самим рассчитать, как им выгоднее платить за мусор
17 октября 2019 12:38
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Компания “Экостройресурс” запустила онлайн-сервис на своем сайте, предложив людям выбрать, какой принцип оплаты им подходит.
Калькулятор поможет рассчитать городским жителям, выгоднее ли платить за вывоз мусора, рассчитывая сумму по количеству жильцов либо по количеству метров.
В первом случае необходимо указать количество жильцоов и количество собственников.
Во втором — нужно выбрать вариант, соответствующую вашим обстоятельствам, указав, какие категории льготников и в каком количестве проживают на жилплощади.
В их число входят одиноко проживающие пенсионеры, а также дети-сироты от 18 до 23 лет.
Рассчитать, какой принцип оплаты выгоднее для вас, можно ЗДЕСЬ.
Ранее регоператор заявлял, что платить за вывоз мусора с квадратного метра выгоднее, чем “с человека”. А граждане выходили на митинги, доказывая, что “платить за мусор должны люди, которые его производят, а не метры”.
Напомним, согласно нормативам услуги по вывозу ТКО оплачиваются из расчета 4 рубля 54 копейки за 1 кв. м. В ООО “ЭкоСтройРесурс” приводили расчеты, показывающие, что в среднестатистической семье из 3‑х человек при расчете по количеству зарегистрированных граждан оплата бы была по 117 рублей с каждого.
Однако людей возмущал не только способ взимания платы за вывоз мусора, но и размер тарифа. Так, выступая в Самарской областном суде депутат СГД Михаил Матвеев заявил, что лично для него стоимость мусорного платежа как для гражданина выросла в 10 раз, после того как область перешла на новую систему оплаты вывоза мусора регоператору, созданному в регионе с начала 2019 года.
Напомним, суд отменил установленный размер тарифа на вывоз мусора в регионе, и в Тольятти депутаты даже пообещали помочь жителям Самарской области вернуть деньги, уплаченные за вывоз мусора по завышенному тарифу. Однако министр ЖКХ Самарской области предостерег граждан, что решение суда по «мусорному тарифу» может привести к увеличению платы, а не к ее снижению.
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