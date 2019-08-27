Региональным журналиста показали новый питомник Самарского зоопарка

102

«На существующей территории зоопарка невозможно разместить то количество видов животных, которое хотелось бы показать жителям нашего региона. Руководитель министерства культуры Самарской области и глава Кинельского района поддержали нашу затею и посчитали, что новый питомник будет востребован как у городских, так и у сельских жителей», — отметил директор зоопаркаНа территории питомника имеются капитальные строения для содержания животных (копытных, мелких хищников, тетеревиных птиц), а также помещения дляобслуживающего персонала, хозяйственные помещения (склад, гараж). К объекту уже подведены все коммуникации.«Самарский зоопарк давно нуждается в расширении территории. На данный момент одним из приемлемых способов обеспечить животным наиболее комфортное содержание мы посчитали строительство питомника, который будет выполнять множество социально-значимых функций. Это содержание и разведение редких видов животных. Здесь будут проходить реабилитацию животные, попавшие в беду. На территории питомника и в оснащенном эко-классе планируется проводить экологические мероприятия для жителей Самарской области», — отметил врио руководителя областного министерства культурыВ питомнике планируется содержать и разводить редкие и исчезающие виды животных. Это обитатели степей, представители Красной книги: лошадь Пржевальского, сайгак, глухарь, тетерев, рябчик, серый гусь, казарка, лебедь-шипун. Уже построены вольеры и сформированы пары и семьи лошадей Пржевальского и глухарей.«Сегодня у нас радостное событие. Мы привезли к тем глухарям, которые уже обитали у нас в питомнике, еще рябчиков и тетеревов. Эти птицы достаточно редки в нашей области. Рябчика занесли в Красную книгу. В следующем году надеемся получить от них потомство», — прокомментировал главный зоотехник Самарского зоопаркаНа территории питомника в условиях, приближенных к естественным (большие площади, естественная растительность и т.д.), будут содержаться крупные копытные животные: верблюд, гуанако, пятнистый олень, лошади. А также будет подращиваться и подготавливаться к выпуску в дикую природу молодняк редких видов копытных животных.Комплектация питомника будет проводиться и за счет диких животных, попавших в беду в природе на территории региона. Таким образом, питомник будет выполнять функцию центра по спасению и реабилитации с дальнейшим выпуском в природу диких животных Самарской области, попавших в беду в природе и на территории населенных пунктов.«Это позволит решить серьезную экологическую проблему: по предварительным расчетам, за год на территории региона терпят бедствие до 10-15 крупных копытных, сотни крупных и тысячи мелких видов птиц, амфибий и рептилий. Все эти виды животных также будут демонстрироваться посетителям. Те животные, чье состояние не позволит провести реабилитацию и дальнейший их выпуск в природу, составят постоянную коллекцию зоопитомника и станут основой для экскурсии по фауне высших позвоночных региона», — прокомментировал директор зоопарка.Отдельно в питомнике будет представлен комплекс вольеров с сельскохозяйственными животными, мелкими хищниками, экзотическими птицами и искусственный водоем с редкими водоплавающими птицами., передает пресс-служба облправительства.