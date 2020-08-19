Региональный семейный капитал - достойная поддержка многодетных семей

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Одной из ощутимых мер социальной поддержки многодетным семьям при рождении третьего ребёнка полагается единовременная денежная выплата в размере 100 тысяч рублей.Стоит отметить, что в Большеглушицком районе Самарской области многодетных семей за последние семь лет стало в 1,5 раза больше. Если раньше их было 166, то сейчас - 279. В настоящее время всего в регионе почти 24 тысячи многодетных семей.Побывали в гостях у одной из таких семей, где недавно произошло пополнение. Свободное время семья Ларисы и Константина Ореховых из села Большая Глушица предпочитает проводить вместе. Супруги живут вместе уже десять лет и воспитывают троих детей. Самая старшая в семье - 9-летняя дочь Полина, готовится к новому учебному году, трехгодовалый сын Егор, посещает детский садик, а всего 5 месяцев назад на свет появился маленький Артём.В июне этого года Ореховы получили господдержку - региональный семейный капитал за рождение третьего ребёнка. Эти средства направили на самое необходимое для малыша: пеленальный столик, детскую коляску, кроватку и другие предметы, необходимые ребёнку в первый год жизни.«Мы младшему ребёночку приобрели всё, что ему нужно до года. Да, мы получаем все положенные нам выплаты. Они очень помогают бюджету нашей семьи», - рассказала мама Лариса Орехова.Сейчас семья получают и другие социальные меры: ежемесячную выплату на третьего и последующего ребёнка, пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет, социальное пособие на всех детей, компенсацию расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, а также новую ежемесячную денежную выплату на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет (включительно) – 5 357 руб., учрежденную по указу Президента Российской Федерации В.В. Путина в 2020 году.Региональный семейный капитал помогает решить одну из главных задач стратегии лидерства - увеличение рождаемости в Самарской области.Перемены заметны каждому. В 2019-м выплату в размере 100 тысяч рублей получили почти 4500 семей, а с начала 2020 года - почти 2000, передает пресс-служба облправительства.