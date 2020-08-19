Региональный семейный капитал - достойная поддержка многодетных семей

Благодаря реализации национального проекта «Демография», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным, и его
региональной составляющей «Финансовая поддержка семей при рождении детей» удается обеспечить комфортные финансовые условия семьям Самарской области.
Одной из ощутимых мер социальной поддержки многодетным семьям при рождении третьего ребёнка полагается единовременная денежная выплата в размере 100 тысяч рублей.
Стоит отметить, что в Большеглушицком районе Самарской области многодетных семей за последние семь лет стало в 1,5 раза больше. Если раньше их было 166, то сейчас - 279. В настоящее время всего в регионе почти 24 тысячи многодетных семей.
Побывали в гостях у одной из таких семей, где недавно произошло пополнение. Свободное время семья Ларисы и Константина Ореховых из села Большая Глушица предпочитает проводить вместе. Супруги живут вместе уже десять лет и воспитывают троих детей. Самая старшая в семье - 9-летняя дочь Полина, готовится к новому учебному году, трехгодовалый сын Егор, посещает детский садик, а всего 5 месяцев назад на свет появился маленький Артём.
В июне этого года Ореховы получили господдержку - региональный семейный капитал за рождение третьего ребёнка. Эти средства направили на самое необходимое для малыша: пеленальный столик, детскую коляску, кроватку и другие предметы, необходимые ребёнку в первый год жизни.
«Мы младшему ребёночку приобрели всё, что ему нужно до года. Да, мы получаем все положенные нам выплаты. Они очень помогают бюджету нашей семьи», - рассказала мама Лариса Орехова.
Сейчас семья получают и другие социальные меры: ежемесячную выплату на третьего и последующего ребёнка, пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет, социальное пособие на всех детей, компенсацию расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, а также новую ежемесячную денежную выплату на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет (включительно) – 5 357 руб., учрежденную по указу Президента Российской Федерации В.В. Путина в 2020 году.
Региональный семейный капитал помогает решить одну из главных задач стратегии лидерства - увеличение рождаемости в Самарской области.
Перемены заметны каждому. В 2019-м выплату в размере 100 тысяч рублей получили почти 4500 семей, а с начала 2020 года - почти 2000, передает пресс-служба облправительства.
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