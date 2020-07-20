Региональный бренд «Самарский продукт» и «Сделано в Самарской области» получили еще четыре производства

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Ими стали: ООО «Волжский завод безалкогольных напитков», ЗАО «Самарский кондитер», ИП «Учаев Николай Викторович», ИП «Соколов Виталий Николаевич».Задачу поддержки региональных товаропроизводителей поставил Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, подчеркнув, что для этого необходимо вести работу по поиску точек соприкосновения региональных производителей и торговых компаний: «Есть потенциал для увеличения представительства самарских товаров. Мы должны создать условия для того, чтобы самарская продукция была на прилавках магазинов, работающих в регионе».«Поддержка местных производителей ведется планомерно с 2017 года, - отметила Наталья Катина. Эта программа создана и успешно реализуется для продвижения наших производителей».На сегодня свидетельства о присвоении региональной символики «Самарский продукт», «Сделано в Самарской области» вручены более 150 производителям Самарской области, а региональный знак присвоен более 2500 наименований товарных позиций. Среди них товаропроизводители в различных секторах экономики. Благодаря универсальности регионального товарного знака широта представленной продукции достаточно велика.В этот раз почетный сертификат на право использовать самарский бренд удостоилась гончарная мастерская из Сызрани.«Наша гончарная мастерская - производство небольшое, – прокомментировал индивидуальный предприниматель Николай Учаев. – Работаем мы качественно, поэтому нам дали знак «Самарский продукт». В планах – охватить не только губернский рынок. Уверен, что бренд «Самарский продукт» позволит добиться большего».Для получения товарного знака «Самарский продукт» необходимо только одно условие – подтверждение места производства продукции: «Облегченные условия получения товарного знака делают его достаточно привлекательным для предпринимателей.Заявки на получение разрешения на присвоение региональной символики принимаются департаментом торговли и развития потребительского рынка министерства промышленности и торговли Самарской области по адресу: г. Самара, ул. Невская, д.1, каб.818, телефон 221-58-91, передает пресс-служба облправительства.