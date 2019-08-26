Реализация нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости» способствует внедрению бережливого производства на самарских предприятиях
26 августа 2019 16:12
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Именно поэтому в феврале 2019 года на ООО «Пегас-Агро» стартовал первый пилотный проект по повышению производительности труда.
Сегодня министр промышленности и торговли Михаил Жданов посетил компанию «Пегас-Агро», чтобы оценить работу процесса по повышению эффективности производства.
Отметим, что на момент входа в проект, предприятие уже несколько лет работало над внедрением инструментов бережливого производства, была построена и эффективно работала производственная система, которая позволяла показывать ежегодный рост производительности труда и выручки.
В ходе проекта экспертами Федерального центра компетенций на предприятии был проведен анализ узких мест, выявлены «точки роста», внедрены новые инструменты бережливого производства. За основу взяли японскую систему кайдзен, цель которой — исключить потери. Ее внедрили на всех этапах производства.
Предприятие специализируется на производстве инновационных самоходных опрыскивателей-разбрасывателей, и благодаря запуску процесса непрерывных улучшений, производительность труда за первое полугодие здесь увеличилась на 15%, а на некоторых участках на 30%. Благодаря нацпроекту, с конвейера скоро сойдет улучшенная модель Туман-3.
Состоялось также обучение персонала «бережливым инструментам» и стандартам производственной системы. В ходе реализации проекта были обучены и сертифицированы внутренние тренера предприятия, которые самостоятельно проводят обучения сотрудников.
На текущий момент обучение прошли 8 группобщим количеством 80 человек, что составляет 30% всего персонала предприятия. После обучения сотрудники внедряют полученные знания на своих рабочих местах. Таким образом, проводится погружение всех сотрудников предприятия в производственную систему.
Михаил Жданов дал положительную оценку реализации национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» на предприятии: «Мы отслеживаем параметры работы сотрудников Федерального центра компетенций, Регионального центра компетенций на каждом предприятии. И одна из главных задач – повышение производительности труда на предприятии выполнена. На сегодня, практически на всех предприятиях мы выполняем те целевые показатели, которые нам необходимо достигнуть. Также у нас подписаны соглашения с 40 предприятиями области. Работы осуществляются на 16 предприятиях. На 10 предприятиях они уже завершены».
На производстве «Пегас-Агро» проведена большая работа и компания не собирается останавливаться на достигнутом. Ведь показатель производительности труда отражает эффективность как предприятия, так и экономики в целом. Указом Президента России Владимира Путина «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» поручено обеспечить повышение производительности труда в стране. А без активного участия граждан, мотивации со стороны руководства предприятий, добиться высоких результатов невозможно. Важность вовлечения людей в реализацию нацпроектов подчеркивает и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров: «Активное участие граждан – залог того, что цели нацпроектов будут достигнуты и принесут реальную пользу».
С 2019 года регион является участником национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». Ведется активная работа по вовлечению предприятий, расположенных на территории Самарской области, в мероприятия региональной составляющей национального проекта, участником которого может стать любое предприятие. С критериями отбора можно познакомиться на сайте министерства промышленности и торговли Самарской области, передает пресс-служба облправительства.
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