Развод на миллион. Как Alpen Gold обманывает людей в "Пятёрочках" и "Магнитах"
30 октября 2019 23:59
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На упаковках шоколада Alpen Gold в супермаркетах в начале августа появилась надпись "Золотая лихорадка. Выиграй 1 000 000 рублей". Правила розыгрыша на шоколадках не написаны. Нужно сначала сладости приобрести, сохранить чек, а уже потом можно понять, что миллионы достанутся только Alpen Gold, а не его покупателям.
Как правило, для того, чтобы проверить удачу и попытаться выиграть деньги, машину, путешествие или квартиру в акции от какого-нибудь бренда сока, чипсов и прочих товаров, нужно ввести промокод, спрятанный в пачке или под крышкой. Маркетологи компании Alpen Gold пошли дальше: чтобы "заразиться" их "золотой лихорадкой" и выиграть миллион, нужен чек о покупке шоколада. О том, что чек необходимо сохранить, написано на обороте упаковки, то есть сразу не заметишь. Потребителям, привыкшим к акционным промокодам, даже в голову не приходит, что чек нужно взять с собой. Они его оставляют на кассе и в мечтах о выигранном миллионе покидают магазин с шоколадом в руках. Миллион не светит.
Если же покупатель всё-таки взял чек, чтобы стать участником акции, нужно пройти целый алгоритм. Во-первых, необходима регистрация на сайте. За неё участник получает "альпен-коин" — это виртуальные монетки, с помощью которых можно побороться за главный приз — миллион рублей. Во-вторых, регистрация чека: нужно загрузить его фото на сайт, в течение одного-двух дней подождать, пока чек пройдёт модерацию. За каждую шоколадку в чеке начисляется по одному "альпен-коину". После этого "золотоискатель" становится участником игры: он может тратить свои "альпен-коины" в "золотой шахте", за "монетки" открывать вагончики, где лежат гарантированные призы.
Для тех, кто зарегистрировался и купил только одну шоколадку, которая стоит от 40 до 170 рублей, открывается только один вагончик. Выиграть можно 25 рублей на телефон или промокод на подписку в онлайн-библиотеку. В правилах акции указано, что каждый пятый участник получает деньги на телефон. Остальные — промокод.
Если вы купили пять шоколадок и зарегистрировали чеки на них, откроется второй вагончик: сертификат на 300 рублей в "Яндекс.Такси", Ozon или онлайн-кинотеатр либо "золотой купон". Третий вагончик открывается обладателям 10 "альпен-коинов", четвёртый — 15 "альпен-коинов", то есть шоколадок. Сертификаты, которые можно выиграть, тоже вырастают: 1000 и 2000 рублей в различные торговые сети. Самое ценное — выиграть "золотой купон". Он даёт право участвовать в розыгрыше одного из трёх миллионов рублей.
Организаторы акции распределяют владельцев "золотых купонов" по порядковым номерам. 19 сентября, 25 октября и 30 ноября, согласно правилам, выбирается победитель по следующей схеме: количество выданных всем участникам купонов умножается на дробную часть курса евро к рублю в день розыгрыша: например, если евро к рублю составляет 76,3369, то количество участников умножается на 0,3369. Полученное число — номер победителя.
В последние дни акции участники стали жаловаться, что разыгрываются только "золотые купоны". Сертификатов почти нет, а количество претендентов на миллион увеличивается. Сорвать куш практически невозможно.
В чём подвох?
Вы покупаете шоколад на кассе с надеждой разбогатеть без особого труда. Это изначально невозможно. Нужны чек, сайт, да и выиграть миллион с одной шоколадкой не получится. На форумах участники акции рассказывают, что в день покупают по 10–15 шоколадок Alpen Gold и "лезут в шахту", чтобы забрать свой миллион.
Некоторые шоколад уже есть не могут — делают обёртывания в домашних условиях или раздают знакомым.
По данным на официальном сайте акции, ежедневно более 1000–1100 человек выигрывают сертификаты, купоны и 25 рублей на телефон. Призы участникам выдаются в течение 60 дней после розыгрыша, но многие жалуются, что прошло уже почти три месяца с момента их первого "захода в шахту", а 25 рублей на телефон не пришли, сертификаты не поступили, а за новыми шоколадками в магазины люди продолжают ходить каждый день и ждать победы.
Свои миллионы компания Alpen Gold уже точно заработала.
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Комментарии
Социум
30 октября 2019 23:59
На упаковках шоколада Alpen Gold в супермаркетах в начале августа появилась надпись "Золотая лихорадка. Выиграй 1 000 000 рублей". Социум
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