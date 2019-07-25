Расширился список животных, разрешенных к перевозке в поездах дальнего следования

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Ранее к перевозке допускались собаки, кошки, птицы и другие мелкие теплокровные животные (хомяки, морские свинки, кролики), а также черепахи. Идянавстречу пожеланиям пассажиров, АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «РЖД») с июля 2019 года расширило список животных, разрешенных к перевозке. В него дополнительно включены мелкие грызуны, хищники (еноты, норки), мелкие неядовитые земноводные и пресмыкающиеся. Полный перечень животныхперечислен на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» – «Перевозка багажа, животных».Также изменились требования к перевозке. Для упрощения процесса кормления животных кормушка и поилка должны крепиться к дверце клетки (контейнера). С целью обеспечения чистоты клетка (контейнер) должны быть оборудованы поддоном, выдвигаемым без открывания клетки.Для удобства оформления количество заявлений на перевозку питомцев сократилось с четырех до двух, при этом непосредственно в кассе заполняется только лицевая сторона заявления (сведения об отправителе и вид животного).АО «ФПК» ввело услугу перевозки домашних животных без сопровождения владельцев в багажных купе с 16 июля 2018 года. В настоящий момент услуга доступна в 226 поездах дальнего следования. С момента запуска услуги перевозки животных без сопровождения владельцев оформлено более 4,6 тыс. билетов, передает пресс-служба КбшЖД.