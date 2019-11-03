Рай для мошенников. Самые необычные "разводы" на "Авито"
3 ноября 2019 20:42
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Договор — не гарантия
Пожалуй, одним из самых новых и изощрённых способов обмана стала продажа вещей по договору. Представьте, что вам нужно приобрести бытовку или туалет для дачи. Большинство из нас по привычке будут искать строительную фирму. Но во время поиска в Интернете вдруг появляется до боли манящая реклама: "Бытовка для дачи за 10 тыс. рублей" со ссылкой на известнейший сайт объявлений — "Авито". Разве может кому-то не понравиться приятная цена, особенно если продавец — юридическое лицо?
Уже через несколько минут после отправленного сообщения с вопросом, не ошибся ли продавец в цене, получаем звонок от милой барышни. Она называет стоимость деревянной подсобки, адрес компании и даже предлагает приехать посмотреть образцы. Все эти уловки — лишь способ вселить в покупателя уверенность в том, что всё хорошо. В разговоре обаятельная продавщица невзначай делает предложение, от которого трудно отказаться любому занятому человеку.
— Я могу выслать договор на электронную почту, вы его попросту подписываете, сканируете и отсылаете нам. После предоплаты мы с вами свяжемся, уточним дату доставки и установки, — объясняет она.
И действительно, через пару минут во входящих появляется письмо со всеми документами. Правдоподобный договор, цветные штампы компании и платёжка с реквизитами в известном банке на предоплату в 30 процентов — всё это ещё больше заставляет поверить в серьёзность происходящего. А вкупе с заманчивой ценой такое предложение становится настоящим "лотерейным билетом".
После получения оплаты и успокоения жертвы мошенники ещё раз позвонят, согласуют дату и время доставки и даже оставят телефон бригадира. Только ни один из телефонов, скорее всего, уже никогда не ответит.
В редких случаях, если мошенники не успели замести следы, отмечают специалисты, жертве могут ответить, что произошёл форс-мажор, волноваться не стоит и сделка попросту откладывается. Но это уже будет последний разговор. Все попытки найти "продавца" не увенчаются успехом.
Но самое страшное, что такие манипуляции не подпадают под действия Уголовного кодекса. Об отказе в возбуждении уголовного дела по факту мошенничества Лайфу рассказала Наталья Семенюк. По её словам, в полиции не видят признаков мошенничества, а потому не возбуждают уголовное дело. Хотя схема поставлена на поток. В самом постановлении полицейские мотивируют отказ в возбуждении уголовного дела отсутствием умысла.
— Из материала проверки следует, что между двух сторон была заключена гражданско-правовая сделка (волеизъявление сторон направлено на исполнение данной сделки) с последующим неисполнением одной из сторон своих договорных обязательств, — говорится в документе. — В данном случае другая сторона вправе обратиться в суд общей юрисдикции в рамках гражданско-правовой, а не уголовной квалификации.
Наталья — юрист по образованию, поэтому оставлять дело просто так не собиралась. Она обратилась в прокуратуру. Там юристы всё же нашли признаки состава преступления и предписали дело возбудить.
Квартиры мечты
Ещё один "интересный" вид заработка придумали псевдориелторы. Благодаря многочисленным жертвам они уже попали в чёрный список популярного сообщества по сдаче и аренде жилья в "Фейсбуке". Мошенники размещали объявления о сдаче в аренду несуществующей недвижимости на "Авито" и в соцсетях.
— Завлекают объявлениями квартир с заниженными ценами и просят приехать в офис для внесения предоплаты, — пишет координатор группы Flats for Friends Заур Муртузов.
Мошенники по телефону представляются риелторами, сообщают, что имеют своё агентство недвижимости, а чтобы показать квартиру от собственника, необходимо приехать в офис, внести 10 000 рублей и заключить с ними договор.
По словам пользователей одного из форумов, в офисе жертве "подсовывают" договор, в котором говорится, что агентство обязуется предоставлять лишь информационные услуги — список квартир для аренды. Но на деле оказывается, что этот список состоит из старых и давно неактуальных предложений, которые скачали из портала бесплатных объявлений. Формально к жуликам не придраться. Согласно договору, они предоставляют лишь информационные услуги. А уж актуальны они или нет — это в договоре не оговаривалось.
Продавцы без товара
Весьма оригинальный способ наживы предлагает один из форумов по методикам "чёрного заработка" в Интернете. Автор метода рассказывает о том, как делать покупки за чужой счёт. Жертвами в этом случае оказываются продавцы товаров, которые не брезгуют онлайн-оплатой. Схема, отмечает автор, предельно проста.
Мошенник ищет продавцов товаров на "Авито", которые готовы принять перевод на карту. Сам же тем временем создаёт объявление о продаже последней модели смартфона по сильно заниженной цене. Когда покупатель находится, мошенник отправляет ему номер карты продавца приглянувшегося ему товара. Тот переводит деньги.
Затем аферисты связываются с продавцом и просят вернуть деньги на другую карту из-за того, что якобы отправили деньги "не с того счёта". И многие жертвы, утверждает автор метода, на такие уступки идут. В итоге неудачливый продавец становится соучастником мошенничества.
Покупаем безопасно
Многие из подобных "методов заработка" на честных людях уже описаны популярными сервисами. Например, "Авито" на странице своей Службы поддержки даёт чёткие рекомендации, чтобы не стать жертвой аферистов. Сервис приводит более 30 различных видов мошенничества на своих страницах, призывая пользователей быть более внимательными.
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Комментарии
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