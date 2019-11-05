Радио «Губерния» стало обладателем сразу 4-х премий «Хрустальный микрофон – 2019»

72

3 ноября в Ноябрьске прошло торжественное награждение лауреатов международной премии в области радиовещания «Хрустальный микрофон – 2019». Максимальное количество высших наград престижного конкурса у самарской информационной радиостанции – радио «Губерния».Так, лучшим звукорежиссёром стал Данила Бессонов. Он же забрал хрустальный микрофон за первое место в номинации «Развлекательная программа».Жюри оценило его передачу «20 лет фильмов нет» – программу о фильмах XХ века, необычных фактах со съемочных площадок, курьезах монтажа, малоизвестных интервью с актерами, режиссерами и другими действующими лицами кинолент.Ещё один «Хрустальный микрофон» достался Евгении Чеширской за передачу «Нам по пути» в номинации «Социальная программа». В ней авторрассказывает о том, как люди, попавшие в трудные жизненные ситуации, не просто нашли в себе силы выйти из них, но и помогают другим жить, общаться, быть востребованными и счастливыми.У передачи «Культурные люди» – вторая премия в номинации «Тематическая программа». Этот проект – мостик в мир искусства. В радиостудию «Губернии» еженедельно приходят артисты кино, оперы и балета, культурные деятели, известные не только в Самарской области, но и далеко за ее пределами. Они делятся историями успеха, творческими планами и вживую исполняют свои лучшие композиции.Мероприятие в этом году проводилось уже в 13 раз. Впервые «Хрустальный микрофон» провели в 2007-м на городском уровне. А уже в 2008-м премия стала открытой и всероссийской. В этом году за престижную награду и статуэтки боролись 42 радиостанции из 35 городов страны и дальнего зарубежья, в том числе «Русское радио Америка» из США.С каждым годом премия расширяет свою географию. Лауреатов определяет жюри, в состав которого входят профессионалы радиовещания и радиобизнеса, такие как Маргарита Бондаренко, шеф-редактор «Бизнес ФМ», Алексей Зверев, главный редактор и автор интернет-издания «Радиоведущие.ру» и другие.«Этот конкурс получился уникальным не только для нас, потому что радио «Губерния» впервые принимало в нем участие, но и для организаторов мероприятия. По их словам, впервые одна компания взяла сразу три награды высшей пробы, до этого подобного не было. А мы будем двигаться дальше, думать о новых проектах и программах, будем заботиться о том, чтобы нашим слушателям эти программы были полезны», – отметила Евгения Чеширская, шеф-редактор радио «Губерния».Напомним, в ноябре этого года радио «Губерния» отмечает 5-летие. За годы работы Самарское губернское радио неоднократно удостаивалось наград конкурсов самых разных уровней. Так, в 2016-м радио «Губерния» стало победителем областной общественной акции «Народное признание», а в 2019 году радиостанция была отмечена специальным дипломом форума современной журналистики «Вся Россия», вошла в финал престижной премии «Радиомания» и стала лауреатом международного фестиваля «Радио без границ».В преддверии первого юбилея радиостанции ТРК «Губерния» запустила масштабную акцию «Дай пять». 5 раз в день по будням в эфире будет звучать условный сигнал. После него необходимо позвонить в студию по телефону 8(846)205-78-98 и получить призы, среди которых сертификаты на полет в аэротрубе, посещение салона красоты, вкусные подарки и многое другое, передает пресс-служба облправительства.