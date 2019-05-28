Работники ПАО Кузнецов выступят на Национальном чемпионате WorldSkills Hi-Tech в команде Ростеха

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Работники ПАО «Кузнецов» в составе команды Объединенной двигателестроительной корпорации заняли второе место в соревнованиях ГК«Ростех» в компетенции «Управление жизненным циклом» и выступят на Национальном чемпионате WorldSkills (Hi-Tech) в Екатеринбурге.Команда «Кузнецова» в рамках V Корпоративного чемпионата профессионального мастерства АО «ОДК» по стандартам World Skills впервые приняла участие в соревнованиях в компетенции «Управление жизненным циклом» и заняла среди предприятий холдинга третье место.В сборную команду Объединенной двигателестроительной корпорации, которая представила холдинг на соревнованиях госкорпорации «Ростех», вошли перспективные участники команды «Кузнецова» – ведущий специалист финансовой службы Яна Кучеренко, инженер-технолог Иван Захаров и инженер-конструктор Эдуард Хожанов. Согласно заданию команда ОДК создавала учебный проект «орникоптера» или «махокрыла»: устройства, на котором человек за счет маховых движений пролетит 76 километров с минимальной скоростью 35 километров в час. Команда использовала в проекте новейшие материалы: например, в силовой конструкции нашел применениекомпозитный материал карбон. Маленький аккумулятор, двигатель, гибридная коробка передач – всем этим предусматривалось оснастить «махокрыл». Новый продукт создавался «под ключ» – от этапа генерации идеи до внедрения изделия в производство и организации продаж.«Компетенция «Управление жизненным циклом» в чемпионате появилась недавно, команда «Кузнецова» выступала в ней впервые и сразу вышла на уровень всероссийских соревнований. Интерес, мотивация на успех, грамотное распределение ролей в процессе создания и презентации проекта – вот что позволило им заявить о себе. Участие в таких соревнованиях позволяет обмениваться идеями, предлагать нешаблонные решения в рамках привычных операций, дает понимание всей цепочки процесса изготовления изделий и роли каждого специалиста в производстве», – считает директор по персоналу ПАО «Кузнецов» Галина Федорченко.Сборная ОДК в чемпионате Ростеха заняла второе место, отстав от победителей всего на полтора балла, и получила право выступить на ежегодном Национальном чемпионате сквозных рабочих профессий WorldSkills (Hi-Tech), который традиционно проводится в Екатеринбурге, передает пресс-служба ПАО «Кузнецов».Фото: пресс-служба ПАО «Кузнецов»