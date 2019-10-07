Работники ПАО «Кузнецов» удостоены наград губернатора Самарской области
7 октября 2019 17:11
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Владимир Павлович Мошечков сразу после окончания Куйбышевского авиационного института в 1978 году пришел работать на Винтайский машиностроительный завод (ныне испытательная площадка ракетных двигателей – ОП «Винтай» ПАО «Кузнецов») инженером-технологом. Владимир Павлович работал главным технологом производства лодочных моторов «Вихрь», привлекался к работам по расшивке узких мест в производстве лопаток и роторов газотурбинных двигателей НК-32 для ракетоносца Ту-160. При его непосредственном участии велись работы над жидкостным ракетным двигателем НК-33, в настоящее время, использующимся в качестве силовой установки I ступени РКН «Союз-2.1в». Под руководством Владимира Мошечкова проведена модернизация испытательного стенда по обработке двигателя НК после огневых испытаний, выполнены работы, связанные с модернизацией систем управления и измерения испытательных стендов для серийных ракетных двигателей.
Александр Павлович Жучкин трудится в цехе механической обработки магниевых и алюминиевых деталей и узлов ПАО «Кузнецов» 44 года, придя на предприятие сразу после армии. Обладая уникальным опытом, выполняет работы по сборке и ремонту наиболее ответственных и сложных узлов газотурбинных двигателей
НК-32, НК-25, НК-12МП. Ему поручается освоение новых изделий, отработка перспективных техпроцессов сборки и выполнение наиболее трудоемких операций –
сборка, регулировка и отладка особо сложных машин, агрегатов, испытание сосудов, работающих под давлением. С учетом высокого качества выпускаемых деталей Александр Жучкин имеет право самоконтроля продукции (без предъявления контролеру): изготавливает деталь, проводит нужные замеры и, если деталь соответствует технологии, самостоятельно, минуя БТК, ставит штамп о ее годности. Награжден Орденом Трудовой Славы III степени, знаком «Отличник качества» МАП СССР, передает пресс-служба ПАО «Кузнецов».
Фото: пресс-служба ПАО «Кузнецов»
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