Работа грузовой паромной переправы "Октябрьский спуск – с. Рождествено" продлена до 15 декабря

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В связи с положительными значениями температуры воздуха, установившимися в последние дни работа грузовой паромной переправы «г. Самара (Октябрьский спуск) – с. Рождествено (грузовая)» продлевается до 15 декабря включительно.С 16 декабря 2019 года организация грузового транспортного сообщения с селом Рождествено будет осуществляться по временной дороге – автозимник от села Шелехметь до урочища Белые домики. Поддержание данной дороги в проезжем состоянии будет осуществляться в течение всего зимнего периода, передает пресс-служба облправительства.Фото соцсети