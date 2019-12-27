РПЦ изменила правила крещения детей
27 декабря 2019 22:14
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"Подчеркнуть недопустимость каких-либо ограничений в богослужебном поминовении и допущении к церковным таинствам верующих, носящих национальные имена, традиционные для других поместных православных церквей (или имена в иных национальных звучаниях)", — говорится в журнале заседания.
Под именами "в иных национальных звучаниях", судя по комментарию к решению синода, понимаются созвучные имена, например: Иоанн — Джон, Иоанна — Жанна.
Крестить детей теперь также можно под именами святых других православных церквей.
В то же время если человек хочет принять крещение во взрослом возрасте, но его имя не имеет аналога в месяцесловах поместных православных церквей и не созвучно им, он сам может выбрать себе крестильное имя из месяцеслова, "причем желательно, чтобы оно было близко по звучанию с гражданским именем".
Решения обосновываются тем, что сложившаяся в Русской православной церкви традиция наречения имени по святцам "не всегда учитывает многообразие практик и традиций, сложившихся в других поместных православных церквях, в том числе в связи с тем, что месяцеслов Русской церкви не содержит имен всех святых, прославленных поместными церквями".
Кроме того, отмечается, что по библейской традиции выбирать имя ребенку — это прерогатива родителей.
Фото из открытых источников
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