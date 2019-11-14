Я нашел ошибку
Главные новости: 
Военнослужащие выпрыгивали из вертолёта Ми-8 прямо в густой туман и им оставалось менее 400 метров для видимого маневра, чтобы приземлиться в заданную точку.
Спецназ ЦВО показал филигранное управление парашютом во время тумана под Самарой
Отказавшись от них, можно сэкономить приблизительно четыре тысячи рублей.
Малышева перечислила бесполезные медицинские анализы
Антимонопольный орган счёл, что «Прогресс» сам виноват в том, что «Спец Строй» так и не закончил порученное ему задание.
«РКЦ «Прогресс» угодил в яму, которую рыл для фаворита Кирилина
Сейчас идут переговоры с властями о поиске для клуба более подходящего стадиона.
Для новой тольяттинской футбольной команды могут реконструировать стадион «Кристалл» или стадион в Тольятти
Дмитрий Азаров выступил на пленарном заседании и как Глава одного из крупнейших регионов страны, и как руководитель профильной Рабочей группы Госсовета.
Делегация Самарской области принимает участие в одном из главных событий года – Санкт-Петербургском международном культурном форуме
В случае принятия данного документа водители должны будут предоставлять своим работодателями справки из полиции о судимости.
Опасным преступникам запретят работать водителями такси и автобусов
В совершении преступления подозревается знакомый умершего бизнесмена.
Пока экс-президент клуба «Самара-Шансон» умирал в больнице, у него угнали Audi A8
В ходе проведения мероприятия гражданам будут даны ответы на вопросы, связанные с обеспечение законных прав и интересов детей.
В УФССП СО в рамках Всероссийской акции День правовой помощи детям состоится День открытых дверей
сегодня  Четверг, 14 ноября, 22:29
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +1 °C, Тольятти  0 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 14/11:
USD 64.21
0.01
EUR 70.68
0.01
Новости /  Общество /  Социум  

«РКЦ «Прогресс» угодил в яму, которую рыл для фаворита Кирилина

14 ноября 2019 20:36
92
Антимонопольный орган счёл, что «Прогресс» сам виноват в том, что «Спец Строй» так и не закончил порученное ему задание.
Ранее завод просил федеральную антимонопольную службу России включить «Спец Строй» в реестр недобросовестных поставщиков. Контракт с этим контрагентом ранее лег в основу уголовного дел, фигурантами которого стали первый заместитель генерального директора главного инженера «Прогресса» Сергей Тюлевин и начальник управления финансов и ВЭД предприятия Светлана Кирилина, передает «СО» ОНЛАЙН.

Представителям ФАС «Прогресс» пожаловался на то, что «Спец Строй» уклонился от выполнения работ по контракту. Однако антимонопольный орган с заявителем не согласился: он счёл, что «Прогресс» сам виноват в том, что «Спец Строй» так и не закончил порученное ему задание. Как выяснилось в ходе рассмотрения жалобы ракетно-космического центра, тот сам приостановил работы по контракту, отказавшись предоставлять необходимую проектную документацию. В итоге ФАС нашла нарушения уже в деятельности самого «Прогресса». Это решение ведомства завод теперь пытается оспорить в судебном порядке.

Напомним, в октябре 2016 года следственный отдел УФСБ по Самарской области возбудил уголовное дело по факту злоупотребления полномочиями и расходования бюджетных средств. По версии следователей, преступление было совершено в ходе реализации контракта на поставку оборудования для реконструкции цеха №2113, корпуса 20а РКЦ «Прогресс» в целях реализации проекта «Союз-2», заключенного со «Спец Строем» (начальная стоимость — 2,9 млрд рублей). Сумму ущерба, нанесенного заводу Тюлевиным и Кирилиной следствие оценило в 850 млн рублей. В 2017 году Кирилину и Тюлевина отстранили от занимаемых должностей, а в 2018-м своего поста лишился и бывший гендиректор предприятия Александр Кирилин. 



Фото:    соцсети
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
14 ноября 2019  22:01
Военнослужащие выпрыгивали из вертолёта Ми-8 прямо в густой туман и им оставалось менее 400 метров для видимого маневра, чтобы приземлиться в заданную точку.
Спецназ ЦВО показал филигранное управление парашютом во время тумана под Самарой
Военнослужащие выпрыгивали из вертолёта Ми-8 прямо в густой туман и им оставалось менее 400 метров для видимого маневра, чтобы приземлиться в заданную точку.  Социум
2
14 ноября 2019  20:36
Антимонопольный орган счёл, что «Прогресс» сам виноват в том, что «Спец Строй» так и не закончил порученное ему задание.
«РКЦ «Прогресс» угодил в яму, которую рыл для фаворита Кирилина
Антимонопольный орган счёл, что «Прогресс» сам виноват в том, что «Спец Строй» так и не закончил порученное ему задание.  Социум
91
14 ноября 2019  19:55
Сейчас идут переговоры с властями о поиске для клуба более подходящего стадиона.
Для новой тольяттинской футбольной команды могут реконструировать стадион «Кристалл» или стадион в Тольятти
Сейчас идут переговоры с властями о поиске для клуба более подходящего стадиона.  Социум
95
Весь список

Здравоохранение
14 ноября 2019  20:56
Отказавшись от них, можно сэкономить приблизительно четыре тысячи рублей.
Малышева перечислила бесполезные медицинские анализы
Отказавшись от них, можно сэкономить приблизительно четыре тысячи рублей.  Здравоохранение
86
14 ноября 2019  16:09
За 2 смены работы на оборудовании будет проводиться порядка 40 исследований в день.
В областном кардиодиспансере впервые появился новый компьютерный томограф
За 2 смены работы на оборудовании будет проводиться порядка 40 исследований в день.   Здравоохранение
191
14 ноября 2019  14:21
Исследователи в течение трех месяцев наблюдали за состоянием 30 человек, страдавших клинической депрессией.
Ученые нашли простой способ избавиться от депрессии
Исследователи в течение трех месяцев наблюдали за состоянием 30 человек, страдавших клинической депрессией.  Здравоохранение
188
Весь список
Новости медицины
18 апреля 2019  10:04
Медицинская справка, форма №026/У-2000
 Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
14754
10 апреля 2019  19:32
Донорство спермы - услуги Репробанка
 Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
14630
1 апреля 2019  19:28
Медтехника ВИПС-МЕД - качественно и надежно
 Востребована и популярна медтехника ВИПС-МЕД, На сайте  https://www.vipsmed.ru/  вы сможете ознакомиться с медицинской техникой и оборудованием по мировым... Новости медицины
14594
Весь список
Туризм
14 ноября 2019  13:12
10 проектов из Самары претендуют на национальную Премию в области событийного туризма Russian Event Awards - 2019
10 проектов из Самары претендуют на национальную Премию в области событийного туризма «Russian Event Awards - 2019»
На финал национальной премии в Самару приедут больше 300 гостей из 57 регионов Российской Федерации. Туризм
229
12 ноября 2019  21:55
Как оформить гражданство Мальты: главные нюансы процедуры
Как оформить гражданство Мальты: главные нюансы процедуры
Оформление  мальтийского гражданства  с каждым годом становится все более востребованной процедурой среди иностранцев.  Туризм
32
12 ноября 2019  13:39
В Самаре пройдёт финал Национальной Премии в области событийного туризма Russian Event Awards - 2019
В Самаре пройдёт финал Национальной Премии в области событийного туризма «Russian Event Awards - 2019»
От Самары в финал прошли 10 проектов. Туризм
398
Весь список
Образование
14 ноября 2019  15:44
Участники поговорят о новейших трендах в архитектуре и строительстве.
Самарский политех проводит международный форум «Города будущего»
Участники поговорят о новейших трендах в архитектуре и строительстве .  Образование
157
14 ноября 2019  15:08
Цикл необычных учебных занятий с тренировкой навыков программирования пройдет во всех классах (с 1 по 11-й) с ноября 2019 года по апрель 2020 года.
648 школ Самарской области принимают участие в ноябрьском этапе федерального проекта «Урок цифры»
Цикл необычных учебных занятий с тренировкой навыков программирования пройдет во всех классах (с 1 по 11-й) с ноября 2019 года по апрель 2020 года.   Образование
155
13 ноября 2019  17:30
В компьютерных классах каждый остается один на один с заданием на экране монитора. Ни списать, ни подсмотреть – с вопросами не знакомы даже педагоги.
Пять школ Самарской области принимают участие во всероссийском исследовании по модели PISA
В компьютерных классах каждый остается один на один с заданием на экране монитора. Ни списать, ни подсмотреть – с вопросами не знакомы даже педагоги.  Образование
263
Весь список

Культура
14 ноября 2019  19:27
Дмитрий Азаров выступил на пленарном заседании и как Глава одного из крупнейших регионов страны, и как руководитель профильной Рабочей группы Госсовета.
Делегация Самарской области принимает участие в одном из главных событий года – Санкт-Петербургском международном культурном форуме
Дмитрий Азаров выступил на пленарном заседании и как Глава одного из крупнейших регионов страны, и как руководитель профильной Рабочей группы Госсовета.  Культура
110
14 ноября 2019  16:52
В мероприятиях примут участие руководители азербайджанских общественных объединений всех регионов Приволжского Федерального округа.
В Самаре пройдут Дни азербайджанской культуры
В мероприятиях примут участие руководители азербайджанских общественных объединений всех регионов Приволжского Федерального округа.  Культура
134
14 ноября 2019  16:20
Выступит лауреат международных конкурсов, органист церкви Св. Екатерины г. Санкт-Петербург Андрей Коломийцев.
В Самарской кирхе состоится органный концерт “И.С. Бах и итальянское барокко”
 Выступит лауреат международных конкурсов, органист церкви Св. Екатерины г. Санкт-Петербург Андрей Коломийцев.   Культура
157
Весь список
Мир домашних животных
7 мая 2019  17:31
Кондрашов рассказал, почему котам нужно покупать специальный корм
Кондрашов рассказал, почему котам нужно покупать специальный корм
 Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
15399
Весь список
Мода
2 ноября 2019  17:55
Что выгоднее шить самому или купить в магазине
 Мы живем в мире широкого выбора, магазины пестрят новинками каждый месяц, устраивают грандиозные распродажи, но даже в этот момент порой сложно найти вещи,... Мода
89
23 октября 2019  13:47
Как изготавливают обручальные кольца на заказ?
Эксклюзив во всем — девиз многих современных молодых людей. Они стараются следить за собой, покупая оригинальные вещи и аксессуары, выбирают уникальные... Мода
124
25 сентября 2019  11:26
Феномен корейской косметики
Феномен корейской косметики
 Миллионы женщин по всему миру тратят каждый год большие средства, чтобы продлить молодость и получить такую нежную и гладкую кожу, которой славятся кореянки. Мода
320
Весь список


Видео
14 ноября 2019  09:30
Баскетбольная Самара — в четвертьфинале Кубка России!
Баскетбольная «Самара» — в четвертьфинале Кубка России!
13 ноября в Уфе состоялся ответный матч 1/8 финала Кубка России.  Спорт в регионе
168
13 ноября 2019  12:47
Дни азербайджанской культуры пройдут в Самарской области
Дни азербайджанской культуры пройдут в Самарской области
Гостей и жителей города и области ждет насыщенная и разнообразная программа. Культура
192
7 ноября 2019  12:21
В Самаре проходит Парад Памяти Перед его началом состоялось возложение цветов.
В Самаре проходит Парад Памяти
Перед его началом состоялось возложение цветов.
Социум
503
3 ноября 2019  10:28
Дима Билан рассказал Урганту о последствиях скандала в Самаре
Дима Билан рассказал Урганту о последствиях скандала в Самаре
По словам певца, после инцидента количество его поклонников возросло.
Социум
637
1 ноября 2019  13:31
В Самаре три автобуса не смогли подняться в гору из-за гололеда и высадили пассажиров
В Самаре три автобуса не смогли подняться в гору из-за гололеда и высадили пассажиров
Очевидица записала видео инцидента.
Происшествия
466
31 октября 2019  12:48
В Бийске за ночь сгорело пять автомобилей такси — видео Видеозаписи с места происшествия опубликовали пользователи социальных сетей.
В Бийске за ночь сгорело пять автомобилей такси — видео
Видеозаписи с места происшествия опубликовали пользователи социальных сетей.
Происшествия
338
Весь список

Фоторепортажи
4 ноября 2019  18:18
В Самаре состоялся фестиваль Экологическое единство: ФОТО
В Самаре состоялся фестиваль «Экологическое единство»: ФОТО
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы.
Экология
434
5 октября 2019  17:04
В Самаре завершается фестиваль Чайхона 2019: ФОТО
В Самаре завершается фестиваль "Чайхона 2019": ФОТО
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
1475
14 сентября 2019  20:13
В Самаре отметили День дружбы народов региона: ФОТО
В Самаре отметили День дружбы народов: ФОТО
Праздник прошел в Струковском саду.
Культура
2071
8 сентября 2019  17:31
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева.
Культура
1413
7 сентября 2019  20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе.
В Самаре открыли памятник выдающемуся композитору Дмитрию Шостаковичу: ФОТО
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. 
Культура
1710
7 сентября 2019  19:32
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной.
Образование
1884
Весь список

Мероприятия
В УФССП СО в рамках Всероссийской акции День правовой помощи детям состоится День открытых дверей
В Самаре состоится творческая встреча с театральным режиссером Домиником Бюттнером
Сотрудники самарской полиции примут участие в благотворительном спектакле
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные