«РКЦ «Прогресс» угодил в яму, которую рыл для фаворита Кирилина

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Представителям ФАС «Прогресс» пожаловался на то, что «Спец Строй» уклонился от выполнения работ по контракту. Однако антимонопольный орган с заявителем не согласился: он счёл, что «Прогресс» сам виноват в том, что «Спец Строй» так и не закончил порученное ему задание. Как выяснилось в ходе рассмотрения жалобы ракетно-космического центра, тот сам приостановил работы по контракту, отказавшись предоставлять необходимую проектную документацию. В итоге ФАС нашла нарушения уже в деятельности самого «Прогресса». Это решение ведомства завод теперь пытается оспорить в судебном порядке.Напомним, в октябре 2016 года следственный отдел УФСБ по Самарской области возбудил уголовное дело по факту злоупотребления полномочиями и расходования бюджетных средств. По версии следователей, преступление было совершено в ходе реализации контракта на поставку оборудования для реконструкции цеха №2113, корпуса 20а РКЦ «Прогресс» в целях реализации проекта «Союз-2», заключенного со «Спец Строем» (начальная стоимость — 2,9 млрд рублей). Сумму ущерба, нанесенного заводу Тюлевиным и Кирилиной следствие оценило в 850 млн рублей. В 2017 году Кирилину и Тюлевина отстранили от занимаемых должностей, а в 2018-м своего поста лишился и бывший гендиректор предприятия Александр Кирилин.Фото: соцсети