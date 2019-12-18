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Новости /  Общество /  Социум  

Пятилетняя девочка из России заработала $18 миллионов и вошла в топ высокооплачиваемых блогеров на YouTube

18 декабря 2019 21:38
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В совокупности на каналы девочки подписано 107 млн человек.
Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых блогеров на YouTube в 2019 году. В тройку лидеров попала пятилетняя Анастасия Радзинская из Краснодара, передает iphones.ru со ссылкой на Forbes.

В совокупности на каналы девочки подписано 107 млн человек. По оценке Forbes, с июня 2018 по июнь 2019 года она заработала $18 млн или 1,1 млрд руб. В эту сумму входит реклама на YouTube и контракты с брендами.

Самое популярное видео на канале Насти набрало 767 млн просмотров. В этом ролике девочка с отцом «сонные» гуляют на ферме.

После рождения Насти, врачи диагностировали у неё детский церебральный паралич (ДЦП). Они были уверены, что девочка не сможет говорить и двигаться.

Спустя несколько лет болезнь удалось победить. Одним из способов лечения была съёмка видео.

С 2018 года Настя с семьёй живёт во Флориде, США. Сейчас они снимают ролики на семи языках. Бренды платят миллионы долларов за интеграцию в её видео.

На второе место в списке Forbes попали пятеро друзей в возрасте 30 лет с канала Dude Perfect. Они выполняют сложные трюки. Их доход оценивается в $20 млн или 1,2 млрд руб.

Первое место занял восьмилетний Райан Каджи, который снимает с родителями развлекательные видео. У него есть шоу на Nickelodeon и контракт с Hulu. Заработок Райана оценили в $26 млн или 1,6 млрд рублей.  



Фото:   iphones.ru 
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Комментарии


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