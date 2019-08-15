Пять семнадцатилетних россиянок родили в 2018 году пятого ребенка
15 августа 2019 09:37
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В России в 2018 году родились пять детей, которые стали пятыми по счету у матерей в возрасте 17 лет, говорится в тематическом отчете Росстата.
Как пояснил РИА Новости директор Института демографии Высшей школы экономики Анатолий Вишневский, в некоторых регионах страны такое считается нормальным.
По данным ведомства, также в 2018 году четыре 12-летних девочки стали матерями, подростки старше на год родили 34 ребенка, а 190 14-летних девушек родили впервые и еще четыре в этом возрасте уже второго.
Пятнадцатилетние девушки в прошлом году родили 919 детей, из них 22 — уже по второму. Мамы в возрасте 16-ти лет родили 2 925 младенцев, 165 из которых стали вторыми, девять — третьими и еще два ребенка — четвертыми по счету.
«Надо, конечно, знать, где это происходит, Россия — страна большая, если это где-нибудь на Северном Кавказе… что вы можете сделать, если девочка забеременела, то она должна родить», — пояснил Вишневский.
По его словам, «у нас есть такие районы, где это считается вполне нормальным — девочку выдают замуж (в таком возрасте), иногда бывают и криминальные случаи, это все бывает, если посмотреть статистику, какие-то единичные случаи».
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