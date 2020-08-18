Пьяных водителей за поездку с детьми предложили лишать прав на 5 лет

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В документе указывается, что если пассажир был взрослым, то штраф за пьяное вождение нужно увеличить до 60 тысяч рублей, кроме этого водителя предлагается лишать прав на срок от двух до трех лет.«Если пассажир был несовершеннолетним — штраф в размере 90 тысяч рублей с лишением права управления транспортным средством на срок от трех до пяти лет», — подчеркнул автор инициативы.Ранее в Госдуме также предложили серьезно ужесточить наказание для водителей, попавших в ДТП в нетрезвом виде. С такой инициативой выступил член думского комитета по транспорту и строительству Александр Васильев. Депутат предложил ввести конфискацию автомобилей у водителей, которые сели за руль в состоянии алкогольного опьянения. По его словам, соответствующий законопроект будет разрабатываться совместно с Госавтоинспекцией.В свою очередь, в МВД предлагали отнимать машины у водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения. Однако эту санкцию хотели распространить только на тех автомобилистов, кто повторно сел за руль в пьяном виде. Также идею отнимать машины у пьяных водителей поддержал Дмитрий Медведев, который тогда занимал пост премьер-министра страны. По его словам, забирать машины следует у водителей, попавших в ДТП в состоянии алкогольного опьянения.На данный момент за езду в нетрезвом состоянии водителей наказывают лишением права управления транспортным средством на срок от полутора до двух лет, а также штрафом в размере 30 тыс. рублей. То же наказание предусмотрено и за передачу управления нетрезвому водителю.Фото: Autonews.ru