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Новости /  Общество /  Социум  

Путин вручил звёзды Героя России пилотам, посадившим А321 в кукурузу

21 ноября 2019 21:11
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Командир А321 Дамир Юсупов уже вернулся к полётам, второй пилот Георгий Мурзин продолжает лечение из-за ушибов груди.
Президент России Владимир Путин на торжественной церемонии в Кремле вручил звёзды Героя России пилотам Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину, посадившим А321 в кукурузное поле в Подмосковье, передает life.ru.

— Все мы помним историю спасения пассажирского рейса Жуковский — Симферополь. В сложной аварийной ситуации весь экипаж сработал чётко, слаженно, проявил отвагу. Но ключевая роль принадлежит командиру и второму пилоту. Они смогли посадить самолёт буквально в чистом поле и спасти десятки жизней. Высококлассные лётчики по праву награждены звездой Героя России, — сказал глава государства.

Командир воздушного судна Дамир Юсупов отметил, что находиться сегодня в Кремле и получать эту награду из рук президента — большая честь.

" Данная награда — не только моя заслуга, это признание слаженных действий всего экипажа и признание заслуг всех тех, кто учил нас", - отметил Юсупов.

Второй пилот Георгий Мурзин в свою очередь отметил, что будет в дальнейшем совершенствовать профессиональные навыки и обеспечивать безопасность полётов.

В августе самолёт А321 "Уральских авиалиний", вылетевший из Жуковского в Симферополь, был вынужден приземлиться в кукурузном поле. У самолёта отказали оба двигателя из-за попадания в них чаек. Благодаря пилотам и членам экипажа все 226 пассажиров выжили.

Командир А321 Дамир Юсупов уже вернулся к полётам, второй пилот Георгий Мурзин продолжает лечение из-за ушибов груди. 



Фото:     life.ru
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Комментарии



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