Путин присвоил представителю МВД Ирине Волк звание генерал-майора

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«Присвоить специальные звания сотрудникам органов внутренних дел России <...> [звание] генерал-майора полиции Волк Ирине Владимировне», — говорится в документе.До этого момента Волк, которая также является помощником главы МВД, носила звание полковника. Ранее источник РБК в ведомстве говорил, что должность помощника министра предусматривает генеральское звание.Ирина Волк родилась в 1977 году в Москве. Училась в Московской юридической академии МВД. Помимо своей основной деятельности она пишет статьи по юридическим дисциплинам, а также детективы.Фото: МВД РФ/РБК: