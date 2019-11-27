Путин приехал проститься с президентом СПбГУ Людмилой Вербицкой

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Глава государства принял участие в гражданской панихиде, которая прошла в здании Двенадцати коллегий. На церемонию пришли студенты, выпускники, педагоги СПбГУ, учёные, политики, деятели культуры.Напомним, знаменитого лингвиста-русиста Людмилы Вербицкой не стало 24 ноября — в последнее время президент СПбГУ боролась с онкологическим заболеванием, и страшный недуг взял верх. Ей было 83 года.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее рассказывал, что смерть Вербицкой стала большой личной утратой для Владимира Путина.Людмила Вербицкая была первой женщиной-ректором СПбГУ. При ней в вузе открылось два новых факультета: международных отношений и медицинский. С 2008 года знаменитый лингвист-русист была президентом университета, с 2010 года — деканом филологического факультета, в 2011 году стала почётным профессором вуза.Фото: Фонтанка.ру