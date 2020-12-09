Путин предупредил о недопустимости ситуаций, когда людям не хватает денег на продукты

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Президент России Владимир Путин предупредил правительство о недопустимости ситуаций, когда людям не хватает денег на продукты, и потребовал обратить на это особое внимание, передает ТАСС.

В среду во время совещания с членами кабмина глава государства задал вопрос руководителю Минсельхоза Дмитрию Патрушеву о показателях самообеспеченности по основным продуктам. Глава министерства ответил, что по основным продуктам питания показатели самообеспеченности достигнуты.

"Мы сейчас поговорим еще на следующем совещании по экономическим вопросам поподробнее на все эти темы, но смотрите, как бы у нас не получилось, как в Советском Союзе было. Помните, как тогда говорили? - заметил Путин. - Говорили так: "В Советском Союзе есть все, только не всем хватает". Но тогда не хватало, потому что дефицит был. А сейчас может не хватать, потому что у людей денег недостаточно для приобретения определенных продуктов по тем ценам, которые мы наблюдаем на рынке".

По словам президента, этот вопрос требует особого внимания. В том числе это касается и тех мер, которые правительство использует для поддержания экспортного потенциала отрасли, заметил он. "Это все правильно, это нужно делать, - считает Путин. - Но надо посмотреть, по каким направлениям".

При этом, комментируя выступление Патрушева о развитии агропромышленного комплекса и сельских территорий в целом, глава государства отметил, что хотел бы поздравить с такими результатами и министра, "и всех селян". По его словам, это важно для всех людей, которые трудятся на селе, и для страны в целом.

"Это реально показывает хороший темп развития отрасли за последние годы, - уверен президент. - Я думаю, нам еще представится возможность поговорить, поздравить, поблагодарить и вручить госнаграды тем, кто достиг наибольших результатов".