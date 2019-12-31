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Новости /  Общество /  Социум  

Путин поздравил россиян с Новым годом

31 декабря 2019 18:57
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Владимир Путин обратился к гражданам России с поздравлениями и пожеланиями по случаю Нового 2020 года, передает РИА Новости.

Первыми новогоднее обращение президента увидели жители Анадыря и Петропавловска-Камчатского, где Новый год наступает в 15:00 мск. В 16:00 мск праздник приходит к жителям Северо-Курильска, Магадана, Южно-Сахалинска, еще спустя час Новый год наступает в Верхоянске, Комсомольске-на-Амуре, Хабаровске, Биробиджане, Уссурийске, Находке, Владивостоке. В Тикси, Мирном, Якутске, Тынде, Благовещенске, Чите Новый год наступит в 18 часов по Москве, а в Братске, Иркутске и Улан-Удэ — в 19:00.

"Пусть счастье взаимопонимания навсегда поселится в вашем доме, поможет преодолеть все трудности, сплотит поколения. Пусть родители будут здоровы и всегда чувствуют ваше внимание, а каждый ребенок знает, что он самый любимый", — пожелал россиянам Путин.

Он отметил, что, несмотря на множество дел, которые нужно сделать до встречи Нового года, главными остаются теплота человеческих отношений и дружеского общения.

"Мы стремимся сделать для других что-то важное, полезное, помочь тем, кто нуждается в нашей поддержке, порадовать их подарками и вниманием. В таких искренних порывах, в чистоте помыслов, в бескорыстной щедрости и проявляется настоящее волшебство новогоднего праздника. Он открывает в людях лучшие черты, преображает мир, наполняя его радостью и улыбками".

По словам президента, светлые новогодние чувства, чудесные впечатления живут в нас с детства и возвращаются каждый Новый год, когда мы "обнимаем своих любимых, наших родителей, готовим сюрпризы для детей и внуков, вместе с ними наряжаем елку, достаем фигурки из картона, шары и стеклянные гирлянды".

"Эти порой старые, но любимые семейные игрушки дарят свое тепло уже младшим поколениям", — сказал Путин.

Он добавил, что у каждой семьи свои новогодние традиции, но всех объединяет атмосфера добра и заботы.

"Новый год уже у дверей. Пожелаем друг другу и нашей Родине мира, благополучия и процветания. С праздником! С Новым, 2020 годом!" — заключил президент. 
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Комментарии


Социум
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31 декабря 2019  18:57
"Новый год уже у дверей. Пожелаем друг другу и нашей Родине мира, благополучия и процветания. С праздником! С Новым, 2020 годом!"
Путин поздравил россиян с Новым годом
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