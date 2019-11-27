Путин объявил результаты голосования за название трассы М-11

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Министр транспорта Евгений Дитрих, рассказывая главе государства о новой трассе, заметил, что все подобные дороги имеют названия. Он напомнил, что для выбора имени автодороги между двумя столицами было объявлено голосование."Насколько я понимаю, там три основных - "Валдай", "Две столицы" и "Нева". Больше всего (голосов) набрал (вариант) "Нева", - сказал Путин."Так и назовем", — заключил президент.