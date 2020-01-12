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Новости /  Общество /  Социум  

Путин назвал полезной и содержательной встречу с Меркель

12 января 2020 16:57
116
По словам российского лидера, в ходе встречи поднималось несколько тем, в том числе реализация газопровода «Северный поток – 2», ливийская проблематика и ситуация в Сирии, а также иранская ядерная сделка.
Встреча президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель завершилась в субботу, 11 января, в Кремле. Переговоры продлились более 3,5 часа. Сначала политики беседовали в формате один на один, после чего продолжили общение за рабочим обедом, передает iz.ru.

По итогу диалога Путин назвал встречу полезной и содержательной. По словам российского лидера, в ходе встречи поднималось несколько тем, в том числе реализация газопровода «Северный поток – 2», ливийская проблематика и ситуация в Сирии, а также иранская ядерная сделка.

«В ходе переговоров мы также затронули вопросы, связанные с продолжением транзита российского газа через территорию Украины. Было отмечено важное значение достигнутых 1 декабря договоренностей между «Газпромом» и украинскими партнерами, в соответствии с которыми транзитные поставки будут осуществляться в течение следующих пяти лет», — добавил российский лидер.

Кроме того, стороны обсудили закон об особом статусе Донбасса и урегулирование ситуации на Украине. 



Фото: kremlin.ru
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Комментарии


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