Путин назвал полезной и содержательной встречу с Меркель

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По итогу диалога Путин назвал встречу полезной и содержательной. По словам российского лидера, в ходе встречи поднималось несколько тем, в том числе реализация газопровода «Северный поток – 2», ливийская проблематика и ситуация в Сирии, а также иранская ядерная сделка.«В ходе переговоров мы также затронули вопросы, связанные с продолжением транзита российского газа через территорию Украины. Было отмечено важное значение достигнутых 1 декабря договоренностей между «Газпромом» и украинскими партнерами, в соответствии с которыми транзитные поставки будут осуществляться в течение следующих пяти лет», — добавил российский лидер.Кроме того, стороны обсудили закон об особом статусе Донбасса и урегулирование ситуации на Украине.Фото: kremlin.ru