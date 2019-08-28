Путин назвал авиасалон МАКС-2019 большим и долгожданным событием
28 августа 2019 16:43
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Глава государства отметил, что крупнейший в мире отраслевой смотр более четверти века собирает на одной площадке ведущих российских и зарубежных производителей авиационно-космической техники. В подмосковном Жуковском выставляются передовые достижения отечественных учёных, инженеров, конструкторов в области гражданского, военного, транспортного самолётостроения и вертолётной индустрии.
— МАКС — это всегда большое, долгожданное событие для многочисленных любителей авиации. Яркие, впечатляющие выступления лётчиков-испытателей и пилотажных групп превращают авиасалон в настоящий, незабываемый праздник, — считает глава государства.
Президент уверен, что нынешний авиасалон пройдёт успешно и будет содействовать укреплению инновационного потенциала отечественной авиакосмической отрасли и повышению её конкурентоспособности. Также, по мнению Путина, выставка послужит наращиванию кооперации с зарубежными партнёрами, претворению в жизнь перспективных, амбициозных проектов.
МАКС-2019 пройдёт с 27 августа по 1 сентября в подмосковном Жуковском. На статической экспозиции авиасалона впервые представят истребитель пятого поколения Су-57, а члены пилотажной команды "Первый полёт" покажут новую фигуру высшего пилотажа "Пропеллер".
Фото © Facebook/МАКС/ life.ru
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