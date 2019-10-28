Путин наградил бортпроводницу, спасшую пассажиров из загоревшегося Ан-24

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Президент России Владимир Путин наградил орденами деятелей науки и культуры, многодетных родителей, общественников и госслужащих. Среди них — члены экипажа Ан-24, который загорелся в аэропорту Нижнеангарска в июне.Напомним, 27 июня у самолёта, летевшего рейсом Улан-Удэ — Нижнеангарск, отказал один из двигателей. После соприкосновения с взлётно-посадочной полосой воздушное судно выкатилось за её пределы, столкнулось со зданием и вспыхнуло. Бортпроводница Елена Лапуцкая оставалась в самолёте, пока не вывела всех пассажиров. При этом в результате ЧП погибли командир экипажа и бортинженер.Погибшие члены экипажа — Олег Барданов и Владимир Коломин — награждены орденом Мужества посмертно, бортпроводница Елена Лапуцкая и второй пилот Сергей Сазонов — медалью Нестерова.Фото: OK / Елена Лапуцкая/life.ru