Путин наградил бортпроводницу, спасшую пассажиров из загоревшегося Ан-24
28 октября 2019 23:55
66
Президент России Владимир Путин наградил орденами деятелей науки и культуры, многодетных родителей, общественников и госслужащих. Среди них — члены экипажа Ан-24, который загорелся в аэропорту Нижнеангарска в июне.
Напомним, 27 июня у самолёта, летевшего рейсом Улан-Удэ — Нижнеангарск, отказал один из двигателей. После соприкосновения с взлётно-посадочной полосой воздушное судно выкатилось за её пределы, столкнулось со зданием и вспыхнуло. Бортпроводница Елена Лапуцкая оставалась в самолёте, пока не вывела всех пассажиров. При этом в результате ЧП погибли командир экипажа и бортинженер.
Погибшие члены экипажа — Олег Барданов и Владимир Коломин — награждены орденом Мужества посмертно, бортпроводница Елена Лапуцкая и второй пилот Сергей Сазонов — медалью Нестерова.
Фото: OK / Елена Лапуцкая/life.ru
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
28 октября 2019 23:55
Бортпроводница Елена Лапуцкая оставалась в самолёте, пока не вывела всех пассажиров. При этом в результате ЧП погибли командир экипажа и бортинженер. Социум
65
28 октября 2019 22:52
Ищите в кассах ГУП «Московский метрополитен»! Социум
79
28 октября 2019 17:55
Подведены итоги развития СО за 9 месяцев текущего года и озвучены ожидаемые результаты, которые планируется достичь по окончании 12 месяцев, а также – прогнозы... Социум
195
Здравоохранение
28 октября 2019 19:34
В региональном правительстве состоялось заседание межведомственной санитарно-противоэпидемической комиссии Самарской области. Здравоохранение
164
28 октября 2019 16:53
Приглашают всех желающих принять участие в мероприятии. Здравоохранение
181
28 октября 2019 12:57
Прогнозировать исход возможного референдума в России министр не стала. Здравоохранение
233
Новости медицины
18 апреля 2019 10:04Медицинская справка, форма №026/У-2000
Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
14665
10 апреля 2019 19:32Донорство спермы - услуги Репробанка
Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
14559
1 апреля 2019 19:28Медтехника ВИПС-МЕД - качественно и надежно
Востребована и популярна медтехника ВИПС-МЕД, На сайте https://www.vipsmed.ru/ вы сможете ознакомиться с медицинской техникой и оборудованием по мировым... Новости медицины
14554
Туризм
24 октября 2019 20:26Бизнес на Карибах: почему предприниматели выбирают Сент-Люсию
Сент-Люсия — один из самых красивых карибских островов. Также это место примечательно для бизнесменов т.к. является безналоговой юрисдикцией, не... Туризм
46
17 октября 2019 11:27
Налаживание прямого авиасообщения со страной во многом зависит от работы туроператоров. Туризм
350
14 октября 2019 10:34
Премиальных отелей и SPA в Крыму не так много. Пожалуй, одним из лучших из них является MRIYA RESORT&SPA. Туризм
147
Образование
28 октября 2019 13:50
Комментарий опубликован на официальной странице ведомства. Образование
199
28 октября 2019 11:49
.Ученые вуза рассказали о бережливых технологиях с помощью виртуальной реальности. Образование
193
25 октября 2019 12:09
Любой житель нашего региона сможет бесплатно проверить свои знания в области географии, придя 27 октября к 11:00 в главный корпус опорного университета. Образование
478
Культура
28 октября 2019 10:07
В программе праздника – конкурс на лучший маскарадный костюм, конкурс песен и стихов, викторины. Культура
219
28 октября 2019 09:42
После выступления в Самаре она споет партию Тоски в Венской опере. Культура
171
28 октября 2019 09:07
Общее количество участников составит более 600 человек. Культура
252
Мир домашних животных
7 мая 2019 17:31
Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
15301
Мода
23 октября 2019 13:47Как изготавливают обручальные кольца на заказ?
Эксклюзив во всем — девиз многих современных молодых людей. Они стараются следить за собой, покупая оригинальные вещи и аксессуары, выбирают уникальные... Мода
64
25 сентября 2019 11:26
Миллионы женщин по всему миру тратят каждый год большие средства, чтобы продлить молодость и получить такую нежную и гладкую кожу, которой славятся кореянки. Мода
251
10 сентября 2019 23:48Наручные часы в интернет-магазине ЛАЙТWATCH
Наручные часы стали частью повседневной жизни современного человека. Мода
291
Видео
28 октября 2019 09:53
Видно, что машины завозят в транспортный отсек самолёта Ил-76. В стране
214
22 октября 2019 21:05
Главной целью подобных соревнований является проверка готовности к проведению поисково-спасательных работ в чрезвычайных ситуациях, совершенствование и... Социум
416
14 октября 2019 12:55
Видеоверсия спектакля была показана 12 октября по телеканалу "Губерния", а также по каналам других 13 регионов. Социум
470
10 октября 2019 13:57
Все члены экипажа живы, пострадавших нет. Происшествия
510
9 октября 2019 12:32
Сотрудники "РКС-Самара" подготовили соответствующий видеоролик. ЖКХ
1118
3 октября 2019 09:14
Об этом заявил Владимир Путин. Здравоохранение
741
Фоторепортажи
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
1184
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
1859
8 сентября 2019 17:31
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева. Культура
1276
7 сентября 2019 20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. Культура
1556
7 сентября 2019 19:32
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной. Образование
1744
2 сентября 2019 13:11
Дети и взрослые получили возможность прикоснуться к истории и традициям русской культуры. Культура
1213
Мероприятия