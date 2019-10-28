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Новости /  Общество /  Социум  

Путин наградил бортпроводницу, спасшую пассажиров из загоревшегося Ан-24

28 октября 2019 23:55
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Бортпроводница Елена Лапуцкая оставалась в самолёте, пока не вывела всех пассажиров. При этом в результате ЧП погибли командир экипажа и бортинженер.
С просьбой представить Елену Лапуцкую к госнаграде в августе к президенту обратился секретарь генсовета "Единой России", член Совета Федерации Андрей Турчак, передает life.ru.

Президент России Владимир Путин наградил орденами деятелей науки и культуры, многодетных родителей, общественников и госслужащих. Среди них — члены экипажа Ан-24, который загорелся в аэропорту Нижнеангарска в июне.

Напомним, 27 июня у самолёта, летевшего рейсом Улан-Удэ — Нижнеангарск, отказал один из двигателей. После соприкосновения с взлётно-посадочной полосой воздушное судно выкатилось за её пределы, столкнулось со зданием и вспыхнуло. Бортпроводница Елена Лапуцкая оставалась в самолёте, пока не вывела всех пассажиров. При этом в результате ЧП погибли командир экипажа и бортинженер.

Погибшие члены экипажа — Олег Барданов и Владимир Коломин — награждены орденом Мужества посмертно, бортпроводница Елена Лапуцкая и второй пилот Сергей Сазонов — медалью Нестерова. 


Фото:    OK / Елена Лапуцкая/life.ru
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Комментарии



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28 октября 2019  23:55
Бортпроводница Елена Лапуцкая оставалась в самолёте, пока не вывела всех пассажиров. При этом в результате ЧП погибли командир экипажа и бортинженер.
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