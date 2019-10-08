Путин наградил астронавта NASA орденом Мужества после аварии "Союза"

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— Наградить орденом Мужества Хейга Николаса Тайлера — астронавта Национального управления по воздухоплаванию и исследованию космического пространства, гражданина США, — говорится в документе.В указе отмечается, что Хейг проявил "мужество и высокий профессионализм при исполнении служебного долга в условиях, сопряжённых с повышенным риском для жизни при возникновении нештатной ситуации".11 октября 2018 года Хейг вместе с российским космонавтом Алексеем Овчининым стартовал к МКС в корабле "Союз МС-10" на ракете "Союз-ФГ". Однако на орбиту они выйти не смогли — полёт сорвался на третьей минуте из-за аварии ракеты. Экипажу удалось благополучно опуститься на Землю в спасательной капсуле.Ник Хейг. Фото © "Роскосмос"/life.ru