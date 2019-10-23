"Путешествие в Бронзовый век" состоится в Историческом парке Самары

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Примерить эгиду из шкуры, научиться стрелять из лука, прокачать литейные меха металлургов, поработать на ткацком и сверлильном станке и оставить свой петроглиф на каменной плите - легко, если ты - человек бронзового века. Парк «Россия – Моя история» вместе с Центром Исторического Моделирования "Древний Мир" отправляет гостей в "Путешествие в Бронзовый век", это экскурсия в мультимедийной экспозиции плюс уникальная интерактивная выставка. Это время колесниц, время героев, время освоения природных богатств и территорий, время продвинутых технологий и удивительных изобретений!Как жили современники фараонов Нового царства и героев Троянской войны на степных просторах Евразии? Какой вклад в сокровищницу мировой культуры внесла Мегаобщность степных народов бронзового века? Главное, все можно узнать, можно увидеть и можно потрогать!Первыми гостями стали ученики 74 самарской школы и юные гости из Кинельского района.Выставка продлится до 3 ноября. Запись на экскурсии по телефонам 250-01-52/250-01-32.Также в рамках проекта пройдут бесплатные открытые лекции по истории:в 13:00 - «Археологический эксперимент в изучении военного дела эпохи бронзы», встреча с научным руководителем палеоопарка «Археос» Иваном Семьяном (г. Челябинск)в 14:00 - с лекцией-презентацией по Археометаллургии выступит археолог, кандидат исторических наук Сергей Агапов. Исследователь древнейметаллургии с 50-летним опытом работ, специалист по экспериментальной археологии, автор более 80 публикаций, монографий, научных статей и исследований расскажет всё о тайнах древнего металла.в 15:10 – лекция «Физические особенности населения Волго-Уралья в позднебронзовом веке». Встреча с лектором-антропологом, доктором исторических наук, автором 160 научных работ Александром Хохловым.Планируйте свой день заранее и занимайте места, передает пресс-служба парка.Фото: пресс-служба парка