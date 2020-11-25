Психологами УФСИН СО организована работа по социальной реабилитации осужденных

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Основной целью психологической работы с осужденными по подготовке к освобождению из исправительных учреждений является помощь в психологической адаптации личности к изменившимся условиям социальной среды и формирование мотивации к самостоятельной, правопослушной жизни на свободе.

В исправительных учреждениях пенитенциарными психологами внедрена программа психокоррекционных занятий по формированию психологической готовности осужденных к освобождению: «Скоро моя жизнь изменится».

По словам начальника психологической службы УФСИН России по Самарской области подполковника внутренней службы Марины Ширкуновой, психологическая подготовка осужденных к освобождению необходима и очень важна. Изменившиеся условия жизни могут являться стрессовым фактором и основная задача психологов – научить принимать конструктивные решения по выходу из кризисной ситуации, передает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Самарской области