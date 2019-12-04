Психолог рассказал, как перестать обижаться
4 декабря 2019 23:36
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Специалист разделил процесс освобождения от обиды на несколько этапов. Сначала человек должен понять, что он испытывает. Потом — задаться вопросом, почему возникла та или иная эмоция. После этого её следует пережить, принять и постараться проанализировать расстроившую человека ситуацию. Последняя стадия предполагает профилактику. Это значит, что нужно изучить методы психогигиены, чтобы исключить возникновение подобной ситуации в будущем. Шахов призвал не замалчивать обиды и не давать им "гнить внутри себя".
Психолог заверил, что обижаться нормально — при условии, что человек не испытывает это чувство постоянно. Если же кто-то всё время обижается, это значит, что среди всех существующих внутриличностных ролей он чаще всего выбирает позицию "ребёнка".
— "Ребёнок" — одна из форм эгоцентризма, когда на передовой находятся собственные переживания и эмоции, — объяснил Шахов.
Чтобы перестать обижаться, таким людям нужно постараться перенести акцент с эмоций на другие сферы жизни. Поможет и чтение развивающей литературы, и физическая нагрузка. Также психолог советует учиться благодарности и чуткости.
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