Прямую трансляцию Парада Памяти смогут увидеть все жители Самарской области

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7 ноября в прохождении по площади Куйбышева – самой большой площади в Европе примут участие 125 парадных расчетов, около 6,5 тысяч человек. Ярким украшением исторического Парада станет проезд по площади Куйбышева легендарного танка Т-34. Над площадью пролетят восстановленные самолеты времен Великой Отечественной войны - легендарный штурмовик Ил-2, По-2 и самолеты ЯК.Все желающие смогут посмотреть на это грандиозное событие – вход на площадь Куйбышева свободный.Парад Памяти можно будет посмотреть и в прямой трансляции. Самарские телеканалы ГТРК «Самара», ТРК «Губерния» и «Самара-ГИС» начнут прямую трансляцию с площади Куйбышева в 12.00. Кроме того, он-лайн трансляцию Парада Памяти можно будет увидеть в YouTube и в четырех виртуальных концертных залах в городских округах Отрадный (ул.Первомайская,28 – МБУК «Дворец культуры «Россия»), Похвистнево (ул.Ленинградская,д.2 - МБУК «Театрально-творческое объединение «Сад»), Чапаевск (ул.Ленина,74 - Концертный зДетской школы искусств № 2 «Гармония»), Жигулевск (ул.Вокзальная, д.16 - Культурно-досуговый центр для детей и подростков - структурное подразделение МБУК «Многофункциональный культурный центр»), передает пресс-служба облправительства.