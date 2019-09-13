Проверена готовность личного состава ГУ МЧС СО и техники к выполнению задач по предназначению

103

В тактико-специальную подготовку входят нормативы по надеванию индивидуальных средств защиты органов дыхания, оказание первой помощи пострадавшему в виде наложения повязки и жгута. В пожарно-строевой подготовке личный состав подразделений, допущенный к руководству тушения пожаров, сдавал нормативы по надеванию боевой одежды пожарного, закрепление спасательной веревки за конструкцию и подъему по трехколенной лестнице в окно 3 этажа учебной башни. Все перечисленные нормативы соответственно сдаются на время, в ходе которого необходимо соблюдать все установленные правила охраны труда и технике безопасности.Сегодня же один из представителей комиссии провел смотр техники на базе самой новой самарской пожарно-спасательной части № 94, построенной специально к Чемпионату мира по футболу.Было представлено 17 единиц служебной техники. Смотр проводился с целью проверки технического состояния, правильности использования, обслуживания, хранения и готовности машин, для поддержания их в исправном состоянии при выполнении задач по предназначению. Было проверено наличие документов на технику, соответствие номера кузова и номера в паспорте технического средства, страховки, наличие аптечек для оказания первой медицинской помощи, огнетушителей, баллонных ключей и т.д. По результатам смотра проверяющим был сделан вывод, что легковая техника готова к выполнению задач по предназначению.Завершился еще один насыщенный рабочий день товарищеским матчем по волейболу между командами Центрального аппарата МЧС России и Главного управления. В этой спортивной борьбе победила дружба, передает пресс-служба облМЧС.Фото: пресс-служба облМЧС