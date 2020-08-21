"Просто умирает": стало известно о состоянии экс-солиста "Ласкового мая"

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По ее словам, медики диагностировали у Прико, которого мучили боль в груди и кашель, онкологическое заболевание."Сделали рентген, который показал пневмонию. Дальше он прошел два курса антибиотиков, но ничего не помогало. Тогда Сашу отвезли на компьютерную томографию, где уже стало понятно, что в легких есть жидкость. Двадцать девятого июля его положили в больницу, но с каждым днем ему становилось все хуже и хуже", — рассказала Елена.Она добавила, что ее супруг все еще находится в крайне тяжелом состоянии: у него сильная слабость и постоянная нехватка кислорода, за время госпитализации ему уже четыре раза выкачивали жидкость из легких.На данный момент жена артиста ожидает результаты гистологического исследования. "Ждать нужно еще неделю, но это так долго, сейчас дорога каждая минута. Человек ведь просто умирает..." — заключила женщина.