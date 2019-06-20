Прославленная самарская бригада связи отметит годовщину образования

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Дислоцированная в Самарской области Келецкая орденов Александра Невского и Красной Звезды бригада связи отметит 77-летие со Дня образования.



Торжественное мероприятие начнётся на плацу воинской части.



Поздравить военнослужащих бригады приедет Командующий 2 Гвардейской общевойсковой армии ЦВО кавалер двух Орденов мужества генерал-майор Андрей Владимирович Колотовкин.



Он вручит ордена и медали военнослужащим, обратится с поздравительной речью. В торжестве также примут участие представители правительства Самарской области, руководители общественных и ветеранских организаций, родственники и жители города. Военнослужащие пройдут торжественным маршем, продемонстрируют возможности современных образцов вооружения и военной техники, передает пресс-служба ЦВО (Приволжское направление).