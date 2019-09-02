Пропавшего на Эльбрусе альпиниста спасли победители конкурса "Лидеры России"

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— Группа альпинистов общей численностью 17 человек, это группа "Лидеров России" с инструкторами, сообщили, что они вышли на вершину и там обнаружили человека... Он со вчерашнего дня пропал. Видимо, провёл ночь на вершине, потерял сознание. Они оказали ему первую медицинскую помощь и начали спускать вниз, — рассказал он журналистам.Молодого альпиниста почти два часа несли на руках. Его спустили с высоты 5,6 тысячи метров на высоту около пяти тысяч метров, где передали спасателям. Донести школьника до сотрудников МЧС решили семь человек: руководитель группы Александр Яковенко, старший тренер управления альпинистских лагерей Александр Расторгуев, мастер спорта по горному туризму Ольга Назаренко, гендиректор АНО "Россия — страна возможностей" Алексей Комиссаров, победители конкурса "Лидеры России" Дмитрий Сенин, Виктор Гневашев и Александр Строганов.Спасённый юноша рассказал, что его зовут Игорь и он учится в 11-м классе школы города Череповца. Парень отстал от группы, поднялся на вершину, а во время спуска заблудился и вскоре упал в обморок.