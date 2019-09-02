Пропавшая в Сызрани девочка нашлась

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Стало известно о завершении поисков Кати Хохловой, о местонахождении которой родственники ничего не знали несколько дней. Напомним, 13-летняя девочка 30 августа ушла гулять и пропала. С тех пор о ней ничего не было известно, а мама не могла до нее дозвониться.Девочка лишь один раз позвонила родственникам и обещала вернуться, сообщив, что с ней все хорошо, но она не знает, где находится. Также она написала маме смс-сообщение, в котором также обещала вернуться.Несколько минут назад мама девочки сообщила корреспонденту КТВ-ЛУЧ, что дочь нашлась. Известно, что девочка жива. О других подробностях пока не известно.