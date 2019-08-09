Промоутер рассказал о причинах разрыва Наргиз и Фадеева

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Накануне стало известно, что продюсерский центр Максима Фадеева MALFA расторг контракт с артисткой о сотрудничестве с лейблом. Документ запрещает ей исполнять музыкальные произведения продюсера и снимает с него обязательства по туру, который запланирован на август."Я с ней отработал очень много, сделал ей более ста концертов плюс шоу в "Крокусе". И я все время боялся, что певица не выйдет на сцену, сорвет концерт. И Максим Фадеев тоже частенько не мог с ней связаться, она просто не выходила на связь, пропадала", — признался Лавров.По его словам, артистка выходила на сцену в нетрезвом виде, "брала бутылку виски" и "держалась за нее весь концерт", иногда наливала спиртное в бутылку из-под газировки. Кроме того, она курила в неположенных местах, за что организаторам концертов выписывали штрафы.Промоутер добавил, что певица живет "в каком-то параллельном мире", оторвана от реальности и вписывает в райдер нелепые запросы, например круглосуточную охрану ее гостиничного номера."Странностей много было. Иногда со своими подругами из "Битвы экстрасенсов" закрывалась в гримерке и раскладывала карты. Порой закатывала скандал на ровном месте", — добавил он.Лавров отметил, что Фадеев, вероятно, устал от певицы, их разрыв его не удивил.