Прокурор рассказала, сколько потратили Кокорин и Мамаев в день драки
11 апреля 2019 14:22
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По ее словам, в клубе "Эгоист" компания потратила 123 тысячи и 8 тысяч рублей, а в кафе "Кофемания" – 264 тысячи.
Свидетель по делу - бариста из "Кофемании" - сообщил суду, что компания расплачивалась банковской картой. Он пояснил, что из-за инцидента с главой департамента Минпромторга Денисом Паком официантке пришлось "бегать" за молодыми людьми, чтобы они расплатились.
До этого в суде стало известно, что с двух часов ночи компания мужчин отдыхала в клубе, позже к ним присоединились девушки. Утром, после потасовки с водителем, компания отправились в кафе.
В начале октября прошлого года нападающий "Зенита" Кокорин, полузащитник "Краснодара" Мамаев, младший брат Кокорина Кирилл и играющий в любительской лиге Александр Протасовицкий стали участниками двух конфликтов в центре столицы.
По данным следствия, компания друзей сначала на улице избила водителя одной из ведущих Первого канала Виталия Соловчука, а потом, в кафе, главу департамента Минпромторга Дениса Пака. Попытавшийся успокоить молодых людей гендиректор НАМИ (разработчик президентских автомобилей Aurus) Сергей Гайсин также получил от одного из них удар по лицу.
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