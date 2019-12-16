Программа празднования Нового года в Самаре: визит Деда Мороза из Великого Устюга, Ди-джей Мороз на площади Куйбышева, световое шоу
16 декабря 2019 16:52
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Главный Дед Мороз страны весь день будет дарить радость детям и взрослым.
В 11.00 он поздравит ребят с ограниченными возможностями здоровья на ёлке в театре «Самарская площадь», затем посетит маленьких пациентов детской городской больнице № 2. Около 500 одаренных детей Самары – победители и призеры областных олимпиад станут участниками встречи с Дедом Морозом из Великого Устюга, которая пройдет в школе № 132 имени Г.П. Губанова.
В 17.30 начнется праздничное представление на площади им. В.В. Куйбышева. Развлекательную программу украсят артисты театра «Пластилиновый дождь», детские творческие коллективы. Российский Дед Мороз посетит усадьбу Самарского Деда Мороза, что станет символическим открытием новогоднего комплекса на площади им. В.В. Куйбышева.
Обновленная Усадьба Самарского Деда Мороза будет работать с 22 декабря 2019 года до 8 января 2020 года. В прошлом году в течение новогоднего сезона Усадьбу посетили более 20 тысяч человек из 20 стран мира. Посетителей ожидает обновленная анимационная программа. К созданным ранее станциям «Зима», «Волшебный дуб и умная Сова», «Избушка на курьих ножках и Баба Яга» добавляется сказочная станция «Мышелавка» - кладовая символа наступающего года – Мыши. Персонаж Мышка пожелает гостям Усадьбы удачи в наступающем году и предложит достать из «волшебной» корзинки персональное пожелание.
График работы Усадьбы Самарского Деда Мороза:
22 -26 декабря с 17.00 до 20.00
27 – 30 декабря с 12.00 до 20.00
31 декабря – с 12.00 до 16.00
1 января с 16.00 до 20.00
2 – 8 января с 12.00 до 20.00
Технический перерыв с 16.00 до 17.00
С 27 декабря по 8 января с 20:00 до 22:00 впервые на площади им. В.В. Куйбышева ежедневная зажигательная новогодняя дискотека! Праздничное настроение будет создавать Ди-джей Мороз. Гостей площади ожидают музыкальные треки в сопровождении светового шоу на елочных конструкциях. Современные медиагрлянды на ёлочном комплексе, состоящие из 20 тысяч светящихся шариков (пикселей), дают возможность воспроизводить любые визуальные эффекты. В ежедневной программе компанию Ди-Джей Морозу составят ведущий шоу и группа танцевальной поддержки в новогодних костюмах. Гостями Ди-Джей Мороза станут Деды Морозы из регионов России и других стран (якутский Чысхаан, татарский Кыш Бабай, финский Йоллупукки, Санта Клаус, мордовский и чувашский Деды Морозы). В оформлении площадки также используются современные медиатехнологии.
На площади им. В.В. Куйбышева будет работать деревянная горка для бесплатных катаний на тюбингах. Посетить горку можно ежедневно с 22 декабря по 1 марта с 10.00 до 22.00.
Новогодняя ярмарка сувениров расположится в деревянных срубовых павильонах около ёлочного комплекса и будет работать с 30 декабря по 12 января.
В ночь с 31 декабря на 1 января площадь им. В.В. Куйбышева станет центральной площадкой празднования Нового года. Концертно-развлекательная программа «Новогодняя ночь» пройдёт с 21.30 до 03.00. В полночь запланировано лазерное шоу, в 01.00 – фейерверк. С 23.00 до 01.00 новогоднее шоу на площади им. В.В. Куйбышева будет транслироваться на канале «Россия 24».
Кроме того, в предновогодние дни и в период новогодних каникул для любителей активного отдыха во всех районах города и на центральных спортивных площадках пройдут десятки спортивных мероприятий.
Официальное открытие ледовых площадок на площади им. В. В. Куйбышева запланировано на 22 декабря с 17:00 до 19:00. Каток для массового катания расположен со стороны ул. Вилоновской, ледовая площадка для хоккейных соревнований со стороны ул. Красноармейской. У катков установлены пункты проката коньков, зоны для переодевания, камеры хранения.
В рамках открытия 22 декабря будут организованы «Новогодние старты»:
- показательные выступления юных фигуристов МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа № 10» городского округа Самара;
- открытая показательная тренировка по хоккею команды «Чайка» МБУ городского округа Самара «Физкультурно-спортивный центр «Чайка»;
- забег Дедов Морозов.
С 22 декабря 2019 года по 8 января 2020 года с 17.00 до 19.00 на ледовой площадке со стороны ул. Красноармейской пройдут:
- дни хоккея (новогодние турниры по хоккею, любительский турнир по хоккею в валенках для всех желающих, открытие городских соревнований по хоккею «Золотая шайба»);
- дни керлинга (открытые показательные тренировки по керлингу для всех желающих);
- дни фигурного катания (показательные выступления фигуристов, проведение мастер-класса по фигурному катанию).
- массовое катание для жителей и гостей города.
8 января 2020 года на площади им. В.В. Куйбышева состоится открытие городских соревнований по хоккею «Золотая шайба».
На территории, прилегающей к ул. Красноармейской с 27 декабря по 8 января всех желающих приглашают заняться спортом на свежем воздухе на площадке «Зимние забавы», где будут работать аттракционы «Крестики-нолики», «Точный гол», «Дартс-мяч», «Баскетбол», «Гигантский боулинг», а также площадки «Лабиринт» и «Лазертаг».
Также во время новогодних каникул в Самаре пройдёт ряд крупных соревнований. 4 и 5 января на базе учебно-спортивного центра «Чайка» в Красноглинском районе состоится Чемпионат и первенство городского округа Самары по лыжным гонкам. 6 января во Дворце легкой атлетики на ул. Физкультурной, д. 101 - соревнования городского округа Самара по легкой атлетике «Приз новогодних каникул».
В этом году в Самара запланировано подготовить 127 ледовых площадок общей площадью более 140 тысяч квадратных метров:
- 40 площадок на территории образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования;
- 65 площадок на внутридворовых территориях;
- 14 площадок на общественных территориях (в парках, скверах, набережной, на площади им. В.В. Куйбышева). Стоит отметить, в этом году зальют каток в сквере Фадеева на проспекте Ленина, в том числе зальют ледовые дорожки по периметру сквера. Это общественное пространство было комплексно благоустроено в рамках национального проекта «Жильё и городская среда»;
- 8 площадок являются ведомственными, государственными или частными.
Общий список катков можно посмотреть здесь. передает пресс-служба горадминистрации
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