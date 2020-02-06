Профилактический рейд по местам проживания пожилых граждан провели сотрудники МЧС в Самарской области

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В целях недопущения пожаров в жилом секторе, гибели и травмирования на них людей, сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г.о. Похвистнево, м.р. Похвистневский и Камышлинский проведен профилактический рейд.5 февраля сотрудники госпожнадзора посетили места проживания граждан пенсионного возраста и провели с ними беседы на противопожарную тематику.Пенсионерам еще раз напомнили о требованиях пожарной безопасности в быту, мерах предосторожности при использовании печного, газового и электрооборудования, безопасного использования газовых баллонов, обращении с источниками открытого огня, а также при курении. Рассказали про опасность использования самодельных электронагревательных приборов, перекала печей и оставления их без присмотра. Привели статистику наиболее частых причин возникновения пожаров в частном секторе.Собственникам домовладений были даны рекомендации по установке в жилых помещениях автономных пожарных извещателей, которые позволяют обнаружить загорание на ранней стадии.В ходе проведения мероприятия гражданам вручались памятки о мерах пожарной безопасности, производился профилактический осмотр домовладений на предмет нарушений собственниками требований пожарной безопасности, сообщает облМЧС.