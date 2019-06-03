Профилактические рейды лесной охраны и пожарного надзора проходят в СО
3 июня 2019 21:04
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В условиях засушливой погоды, повышается вероятность возникновения природных пожаров. К сожалению, невысокий уровень культуры безопасности среди населения, а порой недоброжелательный интерес сомнительных лиц, влияют на пожароопасную обстановку.
Напомним, что постановлением Правительства Самарской области от 10.04.2019 № 209 установлен особый противопожарный режим на всей территории области с 15 апреля по 30 сентября 2019 года.
В связи с этим, для граждан введены определенные ограничения по посещению лесов. А для объектов экономики, осуществляющих деятельность в границах с лесными участками, ряд требований по очистке от сухой травянистой растительности, обустройству минерализованных полос и опашке, в соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации.
На второй квартал 2019 года запланировано 67 совместных профилактических рейдов по Тольяттинскому и Ставропольскому лесничеству с сотрудниками государственной лесной инспекции и лесной охраны, полиции.
На период апреля-сентября 2019 года отделом надзорной деятельности и профилактической работы г.о. Тольятти, Жигулевск и м.р. Ставропольский спланированы рейдовые обследования территорий в границах с лесными массивами по 9 маршрутам в Тольятти, 21 маршруту в границах Жигулевска и 4 маршрутам в границах сельских поселений муниципального района Ставропольский.
При патрулированиях гражданам разъясняются основные правила пожарной безопасности в лесах и на прилегающих территориях, правила противопожарного режима в Российской Федерации, требования Кодекса об административных правонарушениях РФ.
В случае обнаружения нарушений требований пожарной безопасности на территориях граничащих с лесом, возможно возбуждение административных дел органами госпожнадзора.
Возбуждение дел об административных правонарушениях за разжигание костров в лесах осуществляется сотрудниками полиции, сотрудниками лесной инспекции и охраны.
Так, в ходе рейда сотрудниками Ставропольского лесничества в Ягодинском участковом лесничестве проведены профилактические беседы с гражданами, розданы профилактические памятки. Пресечено разведение костра 2 гражданами.
На протяжении всего пожароопасного сезона 2019 года главная задача инспекторов госпожнадзора – продолжить профилактическую работу, сохранить динамику к снижению количества пожаров, не допустить роста числа пожаров в весенне-летний период 2019 года, передает пресс-служба облМЧС.
Фото: пресс-служба облМЧС
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