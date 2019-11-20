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Новости /  Общество /  Социум  

Профессор СамГМУ Иван Байриков избран член-корреспондентом РАН

20 ноября 2019 17:40
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Его кандидатура была представлена в Отделение медицинских наук поспециальности «Стоматология и челюстно-лицевая хирургия».
Заведующий кафедрой челюстно-лицевой хирургии и стоматологии СамГМУ, д.м.н., профессор Иван Байриков стал член-корреспондентом РАН. Его кандидатура была представлена в Отделение медицинских наук поспециальности «Стоматология и челюстно-лицевая хирургия».

С 2007 года Иван Михайлович возглавляет кафедру челюстно-лицевой хирурги и стоматологии СамГМУ. Он - главный внештатный челюстно-лицевой
хирург Самарской области, член профильной комиссии Министерства здравоохранения РФ. Автор 429 научных работ, в том числе 3 монографий и 79
патентов.

С его именем связано новое научное направление получения биоинженерных конструкций в челюстно-лицевой области на основе IT-технологий.
Посредством резекции челюсти удаляется участок костной ткани, которая требует обновления, сканируется и на основе полученного рисунка создается каркас из нетканного титанового материала со сквозной пористостью. Затем пунктированием у больного берется костный мозг и направляется в Центр клеточных технологий. Там из него берут стволовые клетки помещают внутрь каркаса. В процессе искусственного выращивания стволовые клетки заполняют каркас, тем самым формируя участок челюсти. Затем готовая форма пересаживается на необходимый участок лечения. Примечательно, что используются родные для больного стволовые клетки.

Также он внес большой вклад в изучение физиологии жевательных мышц на основе явления биомеханического резонанса, впервые открытого в челюстно-
лицевой области с помощью электрофизиологических исследований. Кроме того, благодаря методу быстрого прототипирования научно обоснован способ получения экзопротезов лица. По словам ректора СамГМУ Александра Колсанова, статус член-корреспондента – это реальное признание научных достижений профессора И.М. Байрикова со стороны академического сообщества. «Педагогический стаж Ивана Михайловича 33 года. За это время была проделана колоссальная работа по развитию кафедры в современное и инновационное подразделение, разработаны и апробированы высокотехнологичные методы лечения, подготовлены высококвалифицированные кадры. Под его руководством защищены 1 докторская и 11 кандидатских диссертаций, подготовлены к защите 1 докторская и 8 кандидатских диссертаций, в том числе 2 зарубежные. Всё это важнейший научный потенциал университета, гарантирующий его стабильное развитие и востребованность на всероссийском уровне», - отметил Александр Владимирович, передает пресс-служба облправительства. 
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